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Віталій Шапран Економічний експерт

Фарс Трампа із російським дизелем. Як Путін став інструментом шантажу Європи

glavcom.ua
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Як Кремль став інструментом тиску на Європу
фото: Reuters

Про російській дизель, шантаж європейців та підготовку до війни з Іраном

На минулому тижні фарс з російським дизелем від президента Трампа став більш очевидним. Ціни на дизель в США всупереч домовленостям з Путіним ще більше підросли, а нафта марки Brent піднялась до рекордних 118 доларів за барель.

Завантаження російської нафтопереробки призвело до прогнозованих наслідків: в РФ почали знижуватись ціни на пальне, а на світовий ринок стало поступати менше дешевої російської нафти, тепер вона пішла на російські НПЗ.

Тож добре, що є добрі українські дрони, які дуже прицільно спалили кілька НПЗ у РФ, і процес відродження нафтопереробки на болотах уповільнився.

Дедалі з цього дизельного кейсу стає зрозумілим, що президент Трамп вирішив поюзати кремлівського діда, щоб шантажувати Європу і схилити її до війни в Ірані. Не вийшло. Наразі є воєнні ознаки того, що США готуються до чергової масштабної операції в Ірані.

Проте за попередньою інформацією, масштабної наземної операції в Ірані не буде, оскільки без Європи таке вторгнення не є можливим.

Від успіху цієї операції США залежить подальший сценарій розвитку подій на ринку нафти.

У будь-якому разі, Україні варто побажати США успіхів і перемоги в цій війни, бо розтягування конфлікту не тільки не на користь Україні, але й сильно уповільнює потенціал економічного зростання світової економіки.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Європа дизельне пальне Дональд Трамп війна путін

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Віталій Шапран

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