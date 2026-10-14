В Росії знову спалахнув термінал Новошахтинського НПЗ

Минулої суботи на об'єкті вже вирувала масштабна пожежа після атаки дронів

На нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростові-на-Дону знову сталася пожежа, причини якої невідомі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

Що повідомляють канали

Канал Exilenova+ опублікував кадри з нафтоналивного термінала. За словами авторів, удень пожежі на об'єкті майже не було видно, проте знову щось вибухнуло. Про причини вибуху в дописі не йдеться.

Це вже друга масштабна пожежа в Ростові за день, зазначають у каналі. Раніше на заводі «АксайкарданДеталь» згоріли складські приміщення площею близько 9 тис. м².

У дописі немає даних про масштаби нової пожежі, збитки чи постраждалих. Незалежно підтвердити повідомлення поки не вдалося, офіційних пояснень причин займання наразі не оприлюднено.

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Що відомо про термінал

Термінал, раніше відомий як «Юг Руси», розташований у Залізничному районі Ростова-на-Дону й пов'язаний із Новошахтинським заводом нафтопродуктів. Він призначений для перевалки нафтопродуктів, зокрема на експорт. За даними «Радіо Свобода», до попереднього удару його пропускна здатність становила 2,5 млн тонн на рік, а біля причалу могли одночасно перебувати два судна водотоннажністю 3–5 тис. тонн.

За даними osint-проєкту ASTRA, об'єкт також використовують для постачання пального російській армії та отримання валютних надходжень. Незалежного підтвердження цих даних немає. Сам завод нафтопродуктів раніше неодноразово ставав ціллю ударів.

Що відомо про енергетичне перемир'я

Президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість між Україною та Росією щодо енергетичного перемир'я, проте українські посадовці повідомляли, що Київ не отримував попередньої інформації про таку угоду. 12 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові не завдавали ударів по енергетичних об'єктах на території Росії, а Київ вирішив утриматися від атак після заяви Трампа.

Нагадаємо, 10 жовтня об'єкт потрапив під удар безпілотників під час нічної атаки на Ростов-на-Дону, після чого там спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляли Exilenova+ та ASTRA. Місцеві жителі розповідали про вибухи, а губернатор Ростовської області підтвердив займання й заявив про роботу протиповітряної оборони. Про масштаби пошкоджень і можливу зупинку роботи термінала тоді даних не було.

Згодом, 13 жовтня, «Главком» повідомляв, що після українського удару згорів резервуарний парк термінала: неушкоджених ємностей із паливом на об'єкті не залишилося.