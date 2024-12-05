Сікорський заявив, що бойкотуватиме Лаврова на зустрічі ОБСЄ

Зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбудеться в Мальті

Очільник польського МЗС заявив, що не сидітиме за одним столом з Сергієм Лавровим

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський збирається бойкотувати очільника російського МЗС Сергія Лаврова під зустрічі міністрів країн Організації з безпеки та співробітництва у Європі. Про це Сікорський повідомив у Х.

Польський дипломат також заявив, що не сидітиме за одним столом з Сергієм Лавровим на зустрічі ОБСЄ на Мальті, заявивши, що російський дипломат приїхав туди «брехати».

«Лавров приїжджає сюди, щоб брехати про (російське) вторгнення і про те, що Росія робить в Україні. І я не збираюся слухати цю брехню», – сказав Сікорський.

Нагадаємо, цьогорічна зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбудеться в Мальтійському виставковому центрі (MFCC) у Та' Калі, Мальта. Очікується, що війна Росії проти України залишиться в центрі уваги міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ.

Засідання проходитиме на фоні тимчасового керівництва організації, адже чотири ключові посади, включаючи генерального секретаря, залишаються вакантними через відсутність консенсусу серед країн-учасниць. Рада міністрів є основним директивним органом ОБСЄ для огляду діяльності організації за рік.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поїхав до Мальти, де візьме участь у щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, що відбудеться 5-6 грудня. На засідання також запрошений міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров. Це буде його перший візит до країни ЄС після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

До слова, влада Мальти анулювала візу речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захаровій. Це сталося за день до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.