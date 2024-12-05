Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сікорський заявив, що бойкотуватиме Лаврова на зустрічі ОБСЄ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сікорський заявив, що бойкотуватиме Лаврова на зустрічі ОБСЄ
Зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбудеться в Мальті
фото з відкритих джерел

Очільник польського МЗС заявив, що не сидітиме за одним столом з Сергієм Лавровим

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський збирається бойкотувати очільника російського МЗС Сергія Лаврова під зустрічі міністрів країн Організації з безпеки та співробітництва у Європі. Про це Сікорський повідомив у Х.

Польський дипломат також заявив, що не сидітиме за одним столом з Сергієм Лавровим на зустрічі ОБСЄ на Мальті, заявивши, що російський дипломат приїхав туди «брехати».

«Лавров приїжджає сюди, щоб брехати про (російське) вторгнення і про те, що Росія робить в Україні. І я не збираюся слухати цю брехню», – сказав Сікорський.

Нагадаємо, цьогорічна зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбудеться в Мальтійському виставковому центрі (MFCC) у Та' Калі, Мальта. Очікується, що війна Росії проти України залишиться в центрі уваги міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ.

Засідання проходитиме на фоні тимчасового керівництва організації, адже чотири ключові посади, включаючи генерального секретаря, залишаються вакантними через відсутність консенсусу серед країн-учасниць. Рада міністрів є основним директивним органом ОБСЄ для огляду діяльності організації за рік.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поїхав до Мальти, де візьме участь у щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, що відбудеться 5-6 грудня. На засідання також запрошений міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров. Це буде його перший візит до країни ЄС після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

До слова, влада Мальти анулювала візу речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захаровій. Це сталося за день до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Читайте також:

Теги: Сергій Лавров МЗС Польща ОБСЄ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ксав'є Беттель зробив заяву про вступ України в НАТО
Одна з європейських країн висловилася проти вступу України в НАТО
Вчора, 08:11
Очільник угорського МЗС (ліворуч) та глава російського зовнішньополітичного відомства
«Угорщина на боці миру». Сійярто в Москві зробив заяву про війну в Україні
2 грудня, 16:36
Грузини протестують проти зупинки євроінтеграції Грузії
Понад 100 працівників МЗС Грузії підписали заяву проти призупинення євроінтеграції
29 листопада, 15:28
Як зазначило українське МЗС, припинення вогню допоможе знизити напругу на Близькому Сході
Україна відреагувала на припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою»
27 листопада, 11:47
За спробу незаконного перетинання державного кордону України відносно чоловіків прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП
Прикордонники виявили у багажнику автобуса двох чоловіків, які намагалися потрапити до Польщі
27 листопада, 03:42
Захарова не коментувала атаку РФ на Дніпро, адже їй заборонили це робити
Удар міжконтинентальною ракетою. Захаровій під час брифінгу заборонили коментувати атаку
21 листопада, 12:45
Британія в ОБСЄ зробила заяву щодо України
Британія наполягає, що мир в Україні повинен бути справедливим та на основі статуту ООН
15 листопада, 04:52
Куди піти і що подивитися: щотижневий дайджест мистецьких подій столиці
Куди піти і що подивитися: щотижневий дайджест мистецьких подій столиці
11 листопада, 08:57
Очільник України наголосив, що наразі готуються заміни й призначення дипломатів
Президент анонсував призначення нових українських послів
5 листопада, 21:33

Політика

The Times пояснила, чому Трамп не зможе забезпечити тривалий мир в Україні
The Times пояснила, чому Трамп не зможе забезпечити тривалий мир в Україні
Сікорський заявив, що бойкотуватиме Лаврова на зустрічі ОБСЄ
Сікорський заявив, що бойкотуватиме Лаврова на зустрічі ОБСЄ
Угорщина пообіцяла допомогти Трампу завершити війну в Україні
Угорщина пообіцяла допомогти Трампу завершити війну в Україні
Франція Макрона на порозі політичного хаосу: сценарії розвитку подій
Франція Макрона на порозі політичного хаосу: сценарії розвитку подій
Трамп вирішив призначити головою NASA космічного туриста
Трамп вирішив призначити головою NASA космічного туриста
Вибори в Румунії: США попередили про наслідки відмови від прозахідного курсу
Вибори в Румунії: США попередили про наслідки відмови від прозахідного курсу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2024
30K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
18K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
13K
Щодо кешбеку і отримання тисячі. Яка реальна мета?
7903
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції

Новини

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Вчора, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
3 грудня, 12:53

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua