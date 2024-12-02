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«Угорщина на боці миру». Сійярто в Москві зробив заяву про війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Угорщина на боці миру». Сійярто в Москві зробив заяву про війну в Україні
Очільник угорського МЗС (ліворуч) та глава російського зовнішньополітичного відомства
фото: Facebook/Петер Сійярто

Сійярто пояснив, чому Угорщина не може розірвати відносини з Росією

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у понеділок, 2 грудня, прибув до Москви на переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Про це Сійярто написав у Facebook.

Коментуючи візит до Москви, Сійярто наголосив, що «Угорщина на стороні миру». Угорський дипломат повторив заяви про те, що «війна в Україні не може бути вирішена на полі бою, і що рішення має бути знайдено за столом переговорів», натомість розрив відносин з Росією начебто унеможливлює цей процес.

Сійярто додав, що Угорщина «підтримує діалог, тому що тільки так є шанс на успіх миротворчої місії».

Нагадаємо, після перемоги на виборах у США Дональда Трампа прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку про створення нової європейської стратегії у питаннях України.

Як відомо, угорський прем'єр Віктор Орбан, який підтримує тісні стосунки з Путіним, є найбільшим противником України в ЄС. Орбан також подвоїв економічні зв’язки з Росією, зокрема в енергетичній сфері. Він наполягає на припиненні допомоги Києву, що, за його словами, стало б стимулом для України укласти угоду з Росією.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейському Союзу потрібно переглянути санкції проти Росії, оскільки вони утримують високі ціни на енергоносії, що підриває економічну конкурентоспроможність блоку.

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що запроваджені США санкції проти «Газпромбанку» ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.

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Теги: Сійярто Угорщина Москва Сергій Лавров війна

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