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Мальта анулювала візу речниці російського МЗС Захаровій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мальта анулювала візу речниці російського МЗС Захаровій
Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова
фото з відкритих джерел

Російське МЗС назвало скасування візи «безпрецедентним випадком»

Влада Мальти анулювала візу речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захаровій. Це сталося за день до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Про це повідомляє російське МЗС.

Як зазначила пресслужба російського відомства, Мальта скасувала візу «через не залежні від неї обставини».

МЗС назвало дану ситуацію «безпрецедентним випадком». Натомість сама ж Захарова заявила, що візу у неї забрали «прямо перед вильотом».

«Скільки вже підступів ця західна гідра влаштувала всім, зокрема й російським дипломатам! Які тільки хворі фантазії «русофоби у власному пеклі» не намагалися реалізувати. Пам'ятаєте, як рік тому офіційна Софія заборонила мені пролітати над Болгарією в літаку російської делегації, що прямував на ОБСЄ в Македонії? Цього року ОБСЄ проходить на Мальті. Мальтійці видали візу. Але сьогодні, майже прямо перед вильотом... відкликали своє ж рішення і візу анулювали, як причину вказавши «обставини, що не залежать від них». Магнітна буря? Астероїд у Якутську? Ретроградний Меркурій?» – заявила вона.

Засідання ОБСЄ, в якому, як очікується, візьме участь очільник МЗС Росії Сергій Лавров, проходитиме у Валлетті, столиці Мальти. МЗС Росії заявило, що у виступі російської сторони «особливу увагу» буде приділено «проблемі невидачі віз членам російської делегації на різні заходи в системі ОБСЄ».

Як відомо, щорічна зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбудеться 5-6 грудня на Мальті.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився, що у нього виникли проблеми з обслуговуванням літака через санкції і «дружні» країни відмовляються заправляти закріплений за ним борт.

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Теги: МЗС росія візи ОБСЄ

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