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Президент анонсував призначення нових українських послів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент анонсував призначення нових українських послів
Очільник України наголосив, що наразі готуються заміни й призначення дипломатів
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент та очільник українського МЗС обговорили кандидатури послів на вакантні посади у відповідних країнах

Сьогодні, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорили кандидатури послів України на вакантні посади за кордоном. Про це очільник України повідомив у своєму вечірньому зверненні.

«Багато визначили щодо питань нашої дипломатії. Разом із міністром закордонних справ обговорили кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах, обговорили й результати роботи наших дипломатів. Готуємо заміни й призначення», – повідомив президент України.

Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга заявляв, що Міністерство закордонних справ України буде переформатоване. Цей процес включає кадрові рішення, а також залучення молоді.

Зокрема, було припинено довготермінове відрядження тимчасово повіреного в Грузії Михайла Харишина. Сибіга пояснив, що повіреного відкликають через «повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює».

Раніше президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів шести країн в Україні: Фінляндії – Тар’ї Орвоккі Фернандес, Бразилії – Рафаеля де Мелло Відала, Ірландії – Джонатана Конлона, Чорногорії – Борянки Симічевич, Литви – Інги Станітє-Толочкєнє та Ісландії – Фрідріка Йонссона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення посла України у Турецькій Республіці Василя Боднара та призначення його послом до Республіки Польща.

До слова, звільнений майже пів року тому з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов станом на сьогодні, 17 вересня, так і не розпочав виконання дипломатичних функцій. «Главкому» вдалося додзвонитися до Олексія Данілова і запитати, чим зараз займається колишній секретар РНБО. 

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Теги: МЗС посол Володимир Зеленський президент Андрій Сибіга

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