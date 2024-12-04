Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сибіга поїде на зустріч ОБСЄ в Мальті, де також буде і Лавров

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга поїде на зустріч ОБСЄ в Мальті, де також буде і Лавров
фото: МЗС України

Український міністр виступить на пленарній сесії, а також проведе низку двосторонніх переговорів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поїде до Мальти, де візьме участь у щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, що відбудеться 5-6 грудня. Про це повідомляється на сайті МЗС.

Сибіга виступить на пленарній сесії, а також проведе низку двосторонніх переговорів.

Серед основних тем виступу та перемовин будуть агресія Росії проти України, її наслідки для безпеки на просторі ОБСЄ та за його межами, а також необхідність досягнення справедливого миру на основі Формули миру та Статуту ООН.

На засідання також запрошений міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров. Це буде його перший візит до країни ЄС після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, цьогорічна зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбудеться в Мальтійському виставковому центрі (MFCC) у Та' Калі, Мальта. Очікується, що війна Росії проти України залишиться в центрі уваги міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ. Засідання проходитиме на фоні тимчасового керівництва організації, адже чотири ключові посади, включаючи генерального секретаря, залишаються вакантними з 4 вересня через відсутність консенсусу серед країн-учасниць. Рада міністрів є основним директивним органом ОБСЄ для огляду діяльності організації за рік.

Засідання Ради міністрів проходить у країні, яка головує в організації протягом року. У 2024 році це Мальта. Раніше країни-учасниці ОБСЄ не змогли досягти згоди щодо нового керівництва, внаслідок чого з 4 вересня обов'язки генерального секретаря та керівників трьох інститутів організації виконують тимчасові виконувачі обов’язків.

Теги: Андрій Сибіга МЗС ОБСЄ Сергій Лавров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирійський диктатор Башир Асад в усьому підтримував свого російського колегу. Втім, «друг Путін» може зробити його розмінною монетою?
Путін втрачає Асада? Що відбувається в Сирії і до чого тут Україна Геополітика
Вчора, 07:07
МЗС Литви вручила тимчасово повіреному у справах посольства РФ ноту, в якій висловлено рішучий протест проти воєнних злочинів окупантів
Литва вручила російському дипломату ноту протесту через воєнні злочини РФ
26 листопада, 17:00
Всі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов’язки на місцях
Центр протидії дезінформації спростував фейк про виїзд співробітників посольств з України
24 листопада, 01:03
Микола Удянський
«Суперстар» на небосхилі української дипломатії. Питання до українського МЗС: хто такий консул Удянський?
21 листопада, 14:53
Посольство Російської Федерації в Литві
МЗС Литви викликало «на килим» російського дипломата через масовану атаку на Україну
19 листопада, 16:24
Сибіга зустрівся із представниками французького МЗС
Глава українського МЗС обговорив із французьким колегою оборонне співробітництво
17 листопада, 04:45
Британія в ОБСЄ зробила заяву щодо України
Британія наполягає, що мир в Україні повинен бути справедливим та на основі статуту ООН
15 листопада, 04:52
Очільник російського МЗС розкритикував американські ініціативи про завершення війни в Україні
Лавров про ініціативи Трампа щодо завершення війни: Мінські угоди, тільки в новій упаковці
14 листопада, 11:22
Сікорський розчарований відсутністю прогресу у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії
Глава МЗС Польщі розчарований відсутністю просування питання ексгумації жертв Волинської трагедії
4 листопада, 23:40

Політика

Представник Росії в ООН вишкірився під час доповіді про воєнні злочини над українськими дітьми (відео)
Представник Росії в ООН вишкірився під час доповіді про воєнні злочини над українськими дітьми (відео)
Сибіга поїде на зустріч ОБСЄ в Мальті, де також буде і Лавров
Сибіга поїде на зустріч ОБСЄ в Мальті, де також буде і Лавров
Держдеп США ввів санкції проти російських чиновників, причетних до депортації українських дітей
Держдеп США ввів санкції проти російських чиновників, причетних до депортації українських дітей
Парламент Франції виніс вотум недовіри уряду
Парламент Франції виніс вотум недовіри уряду
Делегація з Китаю здійснить візит на Тайвань на тлі підвищеної напруженості
Делегація з Китаю здійснить візит на Тайвань на тлі підвищеної напруженості
Парламент Південної Кореї офіційно вніс пропозицію про імпічмент президента
Парламент Південної Кореї офіційно вніс пропозицію про імпічмент президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
19K
Як прокуратуру Хмельниччини захопили інваліди? Суд дав дозвіл слідчим на перевірку
18K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
11K
Сумка Dior спровокувала воєнний стан. Що відбувається у Південній Кореї
8357
Прогноз магнітних бур на 4-6 грудня: якою буде сонячна активність
5281
Втрати ворога станом на 4 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Сьогодні, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Вчора, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Вчора, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Вчора, 12:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua