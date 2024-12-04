Сибіга поїде на зустріч ОБСЄ в Мальті, де також буде і Лавров

Український міністр виступить на пленарній сесії, а також проведе низку двосторонніх переговорів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поїде до Мальти, де візьме участь у щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, що відбудеться 5-6 грудня. Про це повідомляється на сайті МЗС.

Сибіга виступить на пленарній сесії, а також проведе низку двосторонніх переговорів.

Серед основних тем виступу та перемовин будуть агресія Росії проти України, її наслідки для безпеки на просторі ОБСЄ та за його межами, а також необхідність досягнення справедливого миру на основі Формули миру та Статуту ООН.

На засідання також запрошений міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров. Це буде його перший візит до країни ЄС після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, цьогорічна зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбудеться в Мальтійському виставковому центрі (MFCC) у Та' Калі, Мальта. Очікується, що війна Росії проти України залишиться в центрі уваги міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ. Засідання проходитиме на фоні тимчасового керівництва організації, адже чотири ключові посади, включаючи генерального секретаря, залишаються вакантними з 4 вересня через відсутність консенсусу серед країн-учасниць. Рада міністрів є основним директивним органом ОБСЄ для огляду діяльності організації за рік.

Засідання Ради міністрів проходить у країні, яка головує в організації протягом року. У 2024 році це Мальта. Раніше країни-учасниці ОБСЄ не змогли досягти згоди щодо нового керівництва, внаслідок чого з 4 вересня обов'язки генерального секретаря та керівників трьох інститутів організації виконують тимчасові виконувачі обов’язків.