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Одна з європейських країн висловилася проти вступу України в НАТО

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Одна з європейських країн висловилася проти вступу України в НАТО
Ксав'є Беттель зробив заяву про вступ України в НАТО
фото з відкритих джерел

«Членство в НАТО знову призведе до напруги»

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель висловився проти членства України в НАТО. Про це повідомляє Spiegel.

«Я вважаю, що членство в НАТО знову призведе до напруги», – сказав Беттель.

Голова МЗС вважає, що членство країни, на яку напала Росія, може призвести до подальших конфліктів. Однак він підтримав членство України в ЄС.

Нагадаємо, що НАТО навряд чи прислухається до заклику України отримати запрошення до членства на засіданні у вівторок, 3 грудня. Це розвіє надії Києва на політичне посилення, пише Reuters.

Як повідомлялося, адміністрація чинного президента США розглядала можливість офіційного заклику надати Україні запрошення до НАТО до того, як Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Але згодом цю ідею відкинули.

До слова, під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО члени ухвалили резолюцію, в якій закликають країни коаліції якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу.

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Теги: НАТО Україна Люксембург МЗС

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