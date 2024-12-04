Одна з європейських країн висловилася проти вступу України в НАТО
«Членство в НАТО знову призведе до напруги»
Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель висловився проти членства України в НАТО. Про це повідомляє Spiegel.
«Я вважаю, що членство в НАТО знову призведе до напруги», – сказав Беттель.
Голова МЗС вважає, що членство країни, на яку напала Росія, може призвести до подальших конфліктів. Однак він підтримав членство України в ЄС.
Нагадаємо, що НАТО навряд чи прислухається до заклику України отримати запрошення до членства на засіданні у вівторок, 3 грудня. Це розвіє надії Києва на політичне посилення, пише Reuters.
Як повідомлялося, адміністрація чинного президента США розглядала можливість офіційного заклику надати Україні запрошення до НАТО до того, як Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Але згодом цю ідею відкинули.
До слова, під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО члени ухвалили резолюцію, в якій закликають країни коаліції якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу.
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