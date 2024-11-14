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Лавров поскаржився на відмови «дружніх» країн заправляти його літак

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Лавров поскаржився на відмови «дружніх» країн заправляти його літак
Російський міністр вважає, що «дружні» країни певний час «будуть змушені боятися вторинних санкцій»
фото з відкритих джерел

Очільник російського МЗС вже не вперше зіштовхується з проблемами під час дипломатичних поїздок через західні санкції 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився, що у нього виникли проблеми з обслуговуванням літака через санкції і «дружні» країни відмовляються заправляти закріплений за ним борт. Про це повідомляє  The Moscow Times.

Лавров заявив, що «дружні» країни відмовляються заправляти закріплений за ним борт і краще здійснювати перельоти на Іл-96.

За словами російського міністра, у 2023 році, коли він вирушив до Південно-Африканської Республіки на саміті БРІКС у Йоганнесбурзі, була «ціла історія» з тим, щоб повернутися назад. «Тому що, виявляється, там практично всі компанії, які здійснюють заправку авіаційним паливом, вони не належать країні», – сказав він.

Очільник російського МЗС додав, що аналогічна проблема виникла під час його візиту до Бразилії. Тоді Лаврову довелося летіти на зустріч із президентом Луїсом Лулою да Сілвою на літаку свого колеги Мауро Вієйри. Він поскаржився, що «неможливо було заправитися» і така ситуація «дратує».

Лавров каже, що «дружні» країни певний час «будуть змушені боятися вторинних санкцій», зокрема тому, що в деяких таких державах досі зберігається «неоколоніалізм».

Нагадаємо, літак глави МЗС Росії Сергія Лаврова відмовилися заправляти в Бразилії через ризик потрапити під вторинні санкції США. Спочатку уряд Бразилії запропонував літаку з Бразиліа зробити ще одну зупинку в Ріо-де-Жанейро, перш ніж вирушити до Росії. Але Кремль відмовився. Потім Лаврову вирішили запропонувати летіти літаком, який доставить міністра закордонних справ Бразилії Мауро Вієйру назад у Бразиліа.

Як повідомлялося, Лавров планує відвідати Мальту наступного місяця, аби взяти участь у засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

До слова, делегацію Росії на саміті G20 в Ріо-де-Жанейро очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров, а не російський диктатор Володимир Путін.

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Теги: Сергій Лавров літак санкції

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