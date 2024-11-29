Понад 100 працівників МЗС Грузії підписали заяву проти призупинення євроінтеграції

Як зазначають дипломати, рішення «Грузинської мрії» не відповідає стратегічним інтересам країни

Співробітники грузинського Міністерства закордонних справ виступають проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. Відповідну заяву підписав уже 91 працівник МЗС

Про це йдеться в заяві, яку опублікувала співробітниця МЗС Грузії Кеті Пруїдзе.

Як зазначають дипломати, рішення «Грузинської мрії» не відповідає стратегічним інтересам країни.

«Наш головний обов'язок як дипломатів – захищати національні інтереси Грузії та бути вірними Конституції. Протягом багатьох років грузинська дипломатія докладала всіх зусиль для приєднання Грузії до європейських та євроатлантичних структур, що є волею та історичним вибором грузинського народу. Сьогоднішня заява про вихід Грузії з порядку денного переговорів про вступ до ЄС до 2028 року не відповідає стратегічним інтересам країни», – йдеться у заяві.

За словами дипломатів, хвиля розширення ЄС, яка є «безпрецедентною історичною нагодою для Грузії повернутися до європейської родини», обумовлена ​​міжнародними політичними подіями.

«Одностороння відмова країни від цієї можливості призведе до негативних стратегічних наслідків. Крім того, не виключено, що подібних сприятливих обставин для приєднання до європейських та євроатлантичних структур уже не буде. Крім того, затягування переговорного процесу щодо вступу призведе до ізоляції країни. Без підтримки західних партнерів Грузія залишається віч-на-віч із загрозами, які особливо посилюються на тлі поточних процесів у середовищі міжнародної безпеки», – зазначають співробітники міністерства.

Як зазначають дипломати, зняття з політичного порядку денного початку переговорів про вступ до ЄС до 2028 року суперечить вимогам статті 78 Конституції Грузії.

«Ми, як і раніше, віддані європейському та євроатлантичному інтеграційному курсу Грузії. Для відомості, заява є відкритою і кількість тих, хто її підписав, зростає», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Ви служите росії чи Грузії? Кому ти давав клятву? Ти не думаєш про майбутнє? Ні країни, ні дітей?, - президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка бере участь в акції протесту, звернулася до спецпризначенців, повідомляє Paper Kartuli.



МВС застосувало спецзасоби проти учасників акції. pic.twitter.com/MisB7T5wfw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 28, 2024

Сьогодні близько 7:00 поліція остаточно зачистила Руставелі і відтіснила учасників акції до площі Першої Республіки, пише місце медіа Paper Kartuli. Це супроводжувалося жорсткими затриманнями та насильницькими діями з боку поліції.

Згодом, МВС Грузії звітувало, що 43 людей затримали під час акції протесту, а серед постраждалих – 32 співробітники поліції. Водночас невідомо, скільки постраждалих серед протестувальників. ЗМІ повідомляють, що загалом на акції постраждали близько 15 журналістів.

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фото: Paper Kartuli, Эхо Кавказа

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.