Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія наполягає, що мир в Україні повинен бути справедливим та на основі статуту ООН

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британія наполягає, що мир в Україні повинен бути справедливим та на основі статуту ООН
Британія в ОБСЄ зробила заяву щодо України
фото з відкритих джерел

Делегація Великої Британії виступила в ОБСЄ із заявою щодо досягнення миру в Україні

Велика Британія підтвердила свою прихильність до незалежності та територіальної цілісності України й «наполягатиме на справедливому і стійкому мирі відповідно до Статуту ООН», заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд на черговому засіданні Постійної ради організації у Відні. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми наближаємося до 1000-го дня того, що спочатку подавалося як 3-денна війна. З самого початку вона була абсолютно непотрібною. І Росія може ухвалити рішення про закінчення цієї війни. Велика Британія підтверджує нашу відданість незалежності та територіальній цілісності України разом з міжнародними партнерами. Ми продовжуватимемо притягувати Росію до відповідальності і наполягатимемо на справедливому й стійкому мирі, що поважає Статут ООН і Гельсінський заключний акт», – заявив він.

Британський посол нагадав, що «після незаконної спроби анексії Росією Криму у 2014 році протягом майже десяти років громадяни України в Криму – особливо кримські татари – піддаються систематичним переслідуванням, свавільним затриманням і насильницьким зникненням». Крім того, з початком повномасштабного вторгнення в Україну РФ «розгорнула кампанію зі знищення української культури та ідентичності на всіх новоокупованих територіях», – підкреслив він.

«За 995 днів від початку агресії Росія обстрілювала школи, лікарні та житлові будинки по всій Україні. Лише минулого тижня російські обстріли забрали життя 14 мирних жителів, включно з однорічною дитиною, ще 88 осіб зазнали поранень. З лютого 2022 року загинули тисячі українських цивільних, а мільйони були змушені тікати. Масштаби руйнувань важко осягнути, але міста на кшталт Маріуполя, Бучі та Харкова зберігають сліди терористичної кампанії, спрямованої на дестабілізацію України», – зазначив Голланд.

Він наголосив, що «російські атаки на цивільне населення, систематичне застосування тортур, примусові депортації та використання енергетичних ресурсів у військових цілях демонструють абсолютну зневагу до людського життя».

«Росія навіть звернулася до Ірану та КНДР за суттєвою військовою допомогою. Розміщення тисяч військових КНДР на російській території є небезпечним і необачним кроком, що ще більше дестабілізує європейську безпеку та підсилює напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні. Росія залежить від підтримки третіх країн для підживлення своєї військової машини та продовження страждань українського народу», – заявив очільник британської місії при ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше Велика Британія закликала Російську Федерацію відновити взаємодію з Форумом зі співробітництва в галузі безпеки, а також припинити війну в Україні. 

Раніше повідомлялося, що невизнане Придністров'я звернулося до ОБСЄ через нібито «підготовку диверсійних груп у Молдові».

До слова, під час виступу російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на саміті ОБСЄ в Північній Македонії 30 листопада із зали вийшли деякі делегати

Читайте також:

Теги: росія Свобода війна машини посол Велика Британія статут населення ОБСЄ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надзвичайники ліквідовують наслідки обстрілу Запоріжжя
У Запоріжжі вже 10 загиблих унаслідок атаки. Нові фото з місця трагедії
8 листопада, 13:30
Путін пожалівся, що раніше західні лідери мало не щотижня йому дзвонили, а тепер раптом перестали
Путін зізнався, як тепер до нього ставляться західні лідери (відео)
8 листопада, 08:24
Серед поранених - четверо дітей
У Запоріжжі кількість поранених після російської атаки зросла до 40
7 листопада, 22:57
За стандартами НАТО для ЗСУ проведуть тренінги
За програмами НАТО для бійців проведуть 70 тренінгів з психологічної реабілітації
5 листопада, 05:35
Законодавці боряться зі скороченням населення – нещодавно вони запропонували закон, який ускладнить розлучення і полегшить укладання шлюбів
Все менше китайців укладають шлюби. Влада шукає шляхи заохочення
3 листопада, 13:45
Триває 981-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 31 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
31 жовтня, 08:15
Почастішали випадки вбивств російськими солдатами своїх товаришів по службі
Російський солдат розстріляв своїх сплячих товаришів по службі: деталі
29 жовтня, 16:43
Актори підтримали своїх кандидатів у президенти США
Вибори у США: Ді Капріо публічно підтримав Камалу Гарріс, а Де Ніро облаяв Трампа
28 жовтня, 01:30
Аналітики ISW опублікували новий звіт про ситуацію на фронті
Росіяни наступають в Курській області та безуспішно атакують на Донеччині – звіт ISW
16 жовтня, 05:30

Політика

Трамп призначив своїх адвокатів на високі посади в американській прокуратурі
Трамп призначив своїх адвокатів на високі посади в американській прокуратурі
Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в ООН
Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в ООН
Євросоюз вимагає виведення військ КНДР з території Росії
Євросоюз вимагає виведення військ КНДР з території Росії
У Росії помічено найбільші північнокорейські гаубиці – Forbes
У Росії помічено найбільші північнокорейські гаубиці – Forbes
У Франції закінчує підготовку українська піхотна бригада «Анна Київська»
У Франції закінчує підготовку українська піхотна бригада «Анна Київська»
США виводять із Певденної Кореї легендарні штурмовики A-10: яка їхня подальша доля
США виводять із Певденної Кореї легендарні штурмовики A-10: яка їхня подальша доля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Лавров про ініціативи Трампа щодо завершення війни: Мінські угоди, тільки в новій упаковці
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
79K
Курахівський плацдарм ЗСУ доживає останні дні
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
8087
Меджліс зробив заяву про «компроміси» щодо українських територій
7271
Одержувачі держвиплат залишаться у виграші від кризи в Німеччині

Новини

15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Вчора, 15:12
Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Вчора, 12:10
Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС
Вчора, 10:55
На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Вчора, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua