Британія наполягає, що мир в Україні повинен бути справедливим та на основі статуту ООН

Делегація Великої Британії виступила в ОБСЄ із заявою щодо досягнення миру в Україні

Велика Британія підтвердила свою прихильність до незалежності та територіальної цілісності України й «наполягатиме на справедливому і стійкому мирі відповідно до Статуту ООН», заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд на черговому засіданні Постійної ради організації у Відні. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми наближаємося до 1000-го дня того, що спочатку подавалося як 3-денна війна. З самого початку вона була абсолютно непотрібною. І Росія може ухвалити рішення про закінчення цієї війни. Велика Британія підтверджує нашу відданість незалежності та територіальній цілісності України разом з міжнародними партнерами. Ми продовжуватимемо притягувати Росію до відповідальності і наполягатимемо на справедливому й стійкому мирі, що поважає Статут ООН і Гельсінський заключний акт», – заявив він.

Британський посол нагадав, що «після незаконної спроби анексії Росією Криму у 2014 році протягом майже десяти років громадяни України в Криму – особливо кримські татари – піддаються систематичним переслідуванням, свавільним затриманням і насильницьким зникненням». Крім того, з початком повномасштабного вторгнення в Україну РФ «розгорнула кампанію зі знищення української культури та ідентичності на всіх новоокупованих територіях», – підкреслив він.

«За 995 днів від початку агресії Росія обстрілювала школи, лікарні та житлові будинки по всій Україні. Лише минулого тижня російські обстріли забрали життя 14 мирних жителів, включно з однорічною дитиною, ще 88 осіб зазнали поранень. З лютого 2022 року загинули тисячі українських цивільних, а мільйони були змушені тікати. Масштаби руйнувань важко осягнути, але міста на кшталт Маріуполя, Бучі та Харкова зберігають сліди терористичної кампанії, спрямованої на дестабілізацію України», – зазначив Голланд.

Він наголосив, що «російські атаки на цивільне населення, систематичне застосування тортур, примусові депортації та використання енергетичних ресурсів у військових цілях демонструють абсолютну зневагу до людського життя».

«Росія навіть звернулася до Ірану та КНДР за суттєвою військовою допомогою. Розміщення тисяч військових КНДР на російській території є небезпечним і необачним кроком, що ще більше дестабілізує європейську безпеку та підсилює напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні. Росія залежить від підтримки третіх країн для підживлення своєї військової машини та продовження страждань українського народу», – заявив очільник британської місії при ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше Велика Британія закликала Російську Федерацію відновити взаємодію з Форумом зі співробітництва в галузі безпеки, а також припинити війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що невизнане Придністров'я звернулося до ОБСЄ через нібито «підготовку диверсійних груп у Молдові».

До слова, під час виступу російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на саміті ОБСЄ в Північній Македонії 30 листопада із зали вийшли деякі делегати.