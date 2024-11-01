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Лавров вперше з початку повномасштабної війни відвідає країну ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Лавров вперше з початку повномасштабної війни відвідає країну ЄС
Очільник російського МЗС планує відвідати Мальту 5-6 грудня
фото з відкритих джерел

Востаннє Лавров відвідував країну ЄС під час поїздки до Стокгольма на засідання ОБСЄ в грудні 2021 року

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров планує відвідати Мальту наступного місяця, аби взяти участь у засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це повідомляють російські ЗМІ.

Politico зазначає, що поїздка на Мальту на засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, заплановане на 5-6 грудня, може стати першим візитом Лаврова до країни ЄС після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Хоча Брюссель запровадив санкції проти Лаврова через його роль у війні, ЄС не запроваджував заборону на поїздки, прагнучи залишити відкритим канал зв'язку з головним російським дипломатом.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова підтвердила ЗМІ плани Лаврова на поїздку, а посольство Мальти в РФ заявило, що запрошення на зустріч «будуть надіслані всім делегаціям ОБСЄ у встановленому порядку».

Востаннє Лавров відвідував країну ЄС під час поїздки до Стокгольма на засідання ОБСЄ в грудні 2021 року, згідно з даними російського МЗС. Восени 2022 року главу МЗС РФ на Раду міністрів закордонних справ ОБСЄ не пустили до Польщі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров поскаржився, що посли країн Євросоюзу в Москві відмовилися зустрітися з ним.

Раніше літак глави МЗС Росії Сергія Лаврова відмовилися заправляти в Бразилії через ризик потрапити під вторинні санкції США. 

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія «буде рада будь-яким ініціативам» для завершення війни в Україні від Дональда Трампа, якщо той стане президентом США. Серед іншого, Кремль хоче, щоб Трамп домігся скасування двох законів України.

Як повідомлялося, Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту. МЗС України заявило, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

Згодом Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду підтвердила, що Монголія порушила зобов’язання як держава-учасниця Римського статуту, не заарештувавши російського диктатора Володимира Путіна за ордером МКС.

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Теги: Сергій Лавров ОБСЄ Європейський союз дипломатія

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