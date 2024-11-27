Прикордонники виявили у багажнику автобуса двох чоловіків, які намагалися потрапити до Польщі

Правопорушниками виявилися 23-річний харків’янин та 38-річний мешканець Тернополя

Прикордонники Волинського загону припинили у пункті пропуску «Ягодин» спробу незаконного переправлення осіб через кордон. У багажнику автобуса виявили двох чоловіків, які мали намір потрапити до Польщі. Про це повідомила ДПСУ.

фото: ДПСУ

«Під час оформлення рейсового автобуса, який їхав до Польщі, оглядова група спільно з оперативниками загону виявила в багажному відділенні двох чоловіків. Аби уникнути прикордонного контролю, вони були сховані у спеціально обладнаному тайнику. Правопорушниками виявилися 23-річний харків’янин та 38-річний мешканець Тернополя, які не мали законних підстав для виїзду з України», – йдеться у повідомленні.

фото: ДПСУ

У такий спосіб їх планували перевезти через українсько-польський кордон двоє волинян – водіїв автобуса.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України відносно чоловіків прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП.

фото: ДПСУ

Щодо водіїв автобуса правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 332 КК України, в рамках якого обом фігурантам оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, у Чернігівській області поблизу кордону з Білоруссю оперативники 105 прикордонного загону викрили та затримали організатора незаконної схеми переправлення військовозобов’язаних громадян через державний кордон України.

Раніше «Главком» розповідав про 52-річного громадянина Грузії, який планував організувати протиправну діяльність. Разом зі спільником, 22-річним мешканцем Харківської області, він був затриманий правоохоронцями днями у Ягодині. У Державній прикордонній службі України повідомили, що чоловіки мали намір організувати канал незаконного переправлення до Польщі військовозобов’язаних громадян України за підробленими документами, залучивши до схеми військовослужбовця Держприкордонслужби. Однак прикордонник заздалегідь повідомив співробітників внутрішньої безпеки про цю пропозицію.