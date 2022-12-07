Скандал між Україною та Грузією: правляча партія зробила заяву про постачання зброї

Тбілісі ігнорує прохання допомогти генераторами і підтримує міфічний «мир»

Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов стверджує, що Тбілісі вже місяць ігнорує запити Києва на допомогу в умовах енергетичної кризи після російських обстрілів. Про це повідомляє видання «Новости-Грузия».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Україна зараз гостро потребує допомоги у відновленні системи електропостачання – генераторами і трансформаторами для освітлення лікарень, будинків і шкіл», – сказав український дипломат.

За його словами, з моменту звернення минув уже місяць, але українська сторона так і не отримала відповіді. Також Касьянов розповів, що Київ кілька разів зверталася до Тбілісі з проханням надати військову допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому, але ці запити також були проігноровані.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він нагадав про допомогу України під час загострення ситуації в Абхазії у 1993 році, а також під час російсько-грузинської війни 2008, та наголосив, що Київ відкидає будь-які звинувачення у нібито спробах «втягнути Грузію у війну».

У відповідь на заяви тимчасового повіреного у справах Грузії в Україні керівник фракції правлячої партії «Грузинська мрія» Мамука Мдинарадзе заявив, що «вперше чує» про прохання української сторони про постачання генераторів і трансформаторів. За його словами, Тбілісі максимально підтримує Україну на політичному рівні та надає гуманітарну допомогу, і якщо генератори потрапляють під гуманітарні цілі, то не бачить проблеми їх передати.

Водночас Мдинарадзе заявив, що ключовим меседжом Касьянова було «те, що Грузія повинна записатися як сторона у війні» і «все було спрямовано на те, щоб завдати удару по іміджу уряду Грузії».

Водночас голова парламентської партії зазначив «ставати стороною в окупаційній війні Росії не на користь Грузії». За його словами, країна підтримуватиме мир. Мдинарадзе додав, що Грузія не зможе і не надаватиме військову допомогу Україні, але відразу запевнив, що країна продовжуватиме надавати гуманітарну та політичну підтримку Україні «понад масштаби та межі своїх можливостей».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше грузинська влада відмовилася прямо засуджувати повномасштабне вторгнення Росії, не хотіла підтримувати санкції проти Росії, а також перешкоджала виїзду грузинських добровольців в Україну.