Бундестаг схвалив реформу призову у Німеччині

Заплановано, що реформа набуде чинності з 1 січня 2026 року

Німецький бундестаг під час голосування схвалив законопроект про реформу призову до збройних сил ФРН -бундесвер. На підтримку документа проголосували 323 депутати, 272 були проти, ще один парламентарій утримався. Про це пише «Главком» із посиланням на dw.com.



Щоб реформа набула чинності, як заплановано, з 1 січня 2026 року, її має схвалити бундесрат, останнє засідання якого цього року відбудеться 19 грудня.

Ініціатива міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса передбачає повернення обов'язкової медичної комісії для цілих вікових груп. З липня 2027 року її мають проходити всі німецькі юнаки, починаючи з тих, хто народився у 2008 році. Щороку ця процедура торкнеться приблизно 300 тис молодиків.

Ще раніше – з 2026 року – юнаки, які досягли 18-річного віку, мають заповнити анкету, в якій їм доведеться відповісти на питання про їх фізичну підготовку та готовність приєднатися до збройних сил ФРН. Дівчата теж можуть її заповнити та повідомити про свою готовність служити в армії - але лише за особистим бажанням, оскільки, згідно з Основним законом Німеччини, до військової служби можуть зобов'язати виключно чоловіків.

На реформу впливають нові вимоги НАТО щодо чисельності особового складу на тлі зростання загрози з боку Росії. Згідно з цими вимогами, Німеччина до 2035 року має бути здатна у разі кризи чи війни виставити близько 460 тисяч військовослужбовців. Пісторіус планує збільшити чисельність особового складу бундесверу з нинішніх 183 тисяч солдатів і офіцерів, що діють, приблизно до 260 тисяч і розширити резерв до 200 тисяч осіб.

Якщо очікувані мети збільшення чисельності бундесверу нічого очікувати досягнуто, може бути запроваджено так званий «призов до потреби» . Він повинен буде заповнити розрив між потребами збройних сил та фактичною кількістю доступних військовослужбовців. Для його введення буде потрібно окреме рішення бундестагу. У такому разі молодих людей можуть відбирати за жеребом або за допомогою іншого механізму.

Новий закон про військову службу обговорюється у Німеччині вже багато років. Він передбачає якнайшвидше проведення обов'язкової медкомісії молодих чоловіків по всій країні. Крім того, на добровільній основі планується залучати нових рекрутів для суттєвого збільшення чисельності бундесверу. Якщо при цьому планових показників не буде досягнуто, то може бути введена обов'язкова служба.

За даними міністерства оборони ФРН, у рамках нинішнього законодавства цього року бундесвер може чекати близько 15 тис. нових військовослужбовців. Після реформи – тобто з 2026 року – їхня кількість має збільшуватися в середньому на 3-5 тис щорічно. Уряд сподівається, що частина з них вирішить залишитися в армії на більш тривалий термін. Окрім того, політики розраховують збільшити чисельність резервістів.

Раніше «Главком» писав, що німецькому уряду наприкінці серпня було презентовано законопроєкт, який передбачає щорічний набір до армії на добровільній основі до 40 тис. підлітків до 2031 року. Цього року Міноборони Німеччини розраховувало залучити на службу 15 тис. молодих людей у рамках добровольчої програми та щорічно збільшувати це число на 3-5 тис. осіб. Добровольці автоматично зараховуватимуться до резерву, проте у відомстві сподіваються, що нові стимули спонукають більше молодих людей стати професійними солдатами.