Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бундестаг схвалив реформу призову у Німеччині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Бундестаг схвалив реформу призову у Німеччині
Депутати у Німеччині підпримали законопроект про реформу призову до збройних сил
Фото: ABBfoto/dpa/picture alliance

Заплановано, що реформа набуде чинності з 1 січня 2026 року

Німецький бундестаг під час голосування схвалив законопроект про реформу призову до збройних сил ФРН -бундесвер. На підтримку документа проголосували 323 депутати, 272 були проти, ще один парламентарій утримався.  Про це пише «Главком» із посиланням на dw.com.

Щоб реформа набула чинності, як заплановано, з 1 січня 2026 року, її має схвалити бундесрат, останнє засідання якого цього року відбудеться 19 грудня.

Ініціатива міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса передбачає повернення обов'язкової медичної комісії для цілих вікових груп. З липня 2027 року її мають проходити всі німецькі юнаки, починаючи з тих, хто народився у 2008 році. Щороку ця процедура торкнеться приблизно 300 тис молодиків.

Ще раніше – з 2026 року – юнаки, які досягли 18-річного віку, мають заповнити анкету, в якій їм доведеться відповісти на питання про їх фізичну підготовку та готовність приєднатися до збройних сил ФРН. Дівчата теж можуть її заповнити та повідомити про свою готовність служити в армії - але лише за особистим бажанням, оскільки, згідно з Основним законом Німеччини, до військової служби можуть зобов'язати виключно чоловіків.

На реформу впливають нові вимоги НАТО щодо чисельності особового складу на тлі зростання загрози з боку Росії. Згідно з цими вимогами, Німеччина до 2035 року має бути здатна у разі кризи чи війни виставити близько 460 тисяч військовослужбовців. Пісторіус планує збільшити чисельність особового складу бундесверу з нинішніх 183 тисяч солдатів і офіцерів, що діють, приблизно до 260 тисяч і розширити резерв до 200 тисяч осіб.

Якщо очікувані мети збільшення чисельності бундесверу нічого очікувати досягнуто, може бути запроваджено так званий «призов до потреби» . Він повинен буде заповнити розрив між потребами збройних сил та фактичною кількістю доступних військовослужбовців. Для його введення буде потрібно окреме рішення бундестагу. У такому разі молодих людей можуть відбирати за жеребом або за допомогою іншого механізму.

Новий закон про військову службу обговорюється у Німеччині вже багато років. Він передбачає якнайшвидше проведення обов'язкової медкомісії молодих чоловіків по всій країні. Крім того, на добровільній основі планується залучати нових рекрутів для суттєвого збільшення чисельності бундесверу. Якщо при цьому планових показників не буде досягнуто, то може бути введена обов'язкова служба.

За даними міністерства оборони ФРН, у рамках нинішнього законодавства цього року бундесвер може чекати близько 15 тис. нових військовослужбовців. Після реформи – тобто з 2026 року – їхня кількість має збільшуватися в середньому на 3-5 тис щорічно. Уряд сподівається, що частина з них вирішить залишитися в армії на більш тривалий термін. Окрім того, політики розраховують збільшити чисельність резервістів.

Раніше «Главком» писав, що німецькому уряду наприкінці серпня було презентовано законопроєкт, який передбачає щорічний набір до армії на добровільній основі до 40 тис. підлітків до 2031 року. Цього року Міноборони Німеччини розраховувало залучити на службу 15 тис. молодих людей у рамках добровольчої програми та щорічно збільшувати це число на 3-5 тис. осіб. Добровольці автоматично зараховуватимуться до резерву, проте у відомстві сподіваються, що нові стимули спонукають більше молодих людей стати професійними солдатами.

Читайте також:

Теги: реформа Німеччина Бундестаг закон призов до армії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними DW, саме Німеччина суттєво наростила експорт протезів до РФ
DW: Німеччина збільшила поставки протезів до РФ
1 грудня, 07:22
Діти у ЄС можуть отримати обмеження в Інтернеті
Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка забороняє соцмережі дітям молодше 16 років
27 листопада, 10:12
Здешевлення наркотику є наслідком величезної пропозиції на ринку
Ціни на кокаїн у Німеччині стрімко падають: Spiegel назвав причину
26 листопада, 22:12
Валентина Гінзбург
«Я їздила до лікарень без попередження». Інтерв'ю з Валентиною Гінзбург, яка вісім років очолювала медицину Києва інтерв’ю
24 листопада, 09:30
Аліса та Еллен Кесслер заявили, що вони більше не хочуть жити
Німецькі зірки «Євробачення» Аліса та Еллен Кесслер скоїли подвійне самогубство
19 листопада, 12:58
Міністр внутрішніх справ Німеччини заявив, що українці будуть зобов’язані шукати роботу та працювати
Німеччина планує провести реформу соцдопомоги для українських біженців. Яких змін чекати
18 листопада, 11:29
CNN: Підрив газопроводів «Північний потік» викликає політичну напруженість у Європі
CNN: Підрив газопроводів «Північний потік» викликає політичну напруженість у Європі
16 листопада, 00:29
Німеччина менше допомагатиме українцям
Німеччина скорочує виплати українським біженцям: коли почнуть діяти нові правила
13 листопада, 09:13
У Німеччині відбулося перше засідання новоствореної Ради з національної безпеки
Німеччина вперше скликала Раду з нацбезпеки: обговорили гібридні загрози з боку РФ
6 листопада, 05:20

Політика

Бундестаг схвалив реформу призову у Німеччині
Бундестаг схвалив реформу призову у Німеччині
Помер актор фільму «Хатіко», який отримав громадянство РФ під час війни в Україні 
Помер актор фільму «Хатіко», який отримав громадянство РФ під час війни в Україні 
Литва може незабаром оголосити надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з Білорусі
Литва може незабаром оголосити надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з Білорусі
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
В Албанії ШІ-міністерку підозрюють в отриманні хабара біткоїнами
В Албанії ШІ-міністерку підозрюють в отриманні хабара біткоїнами
У Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій – джерела
У Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій – джерела

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua