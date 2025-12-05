Головна Світ Політика
Литва може незабаром оголосити надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з Білорусі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Введення надзвичайного стану дозволить Литві швидше та ефективніше реагувати на непередбачувані ситуації
фото: VSAT

Кабінет Міністрів розглядає введення надзвичайного стану через питання цивільної безпеки

Уряд Литви обговорює можливість запровадження режиму надзвичайної ситуації (НС) у зв'язку зі зростанням загроз цивільній безпеці. Рішення щодо цього кроку має бути ухвалене найближчим часом.

Як повідомляє литовський мовник LRT, занепокоєння викликає загострення ситуації на кордоні та у регіоні, а також інші чинники, які можуть становити ризик для безпеки громадян та стабільності в країні.Про це пише «Главком».

Як заявив радник прем'єр-міністра країни Ігнас Альгірдас Добровольскас у останні кілька місяців Литва зіткнулася із напливом контрабандних повітряних куль, які перешкоджають роботі аеропорту Вільнюса. Востаннє повітряний простір над аеропортом було закрито ввечері в середу, 3 грудня, а особливо інтенсивна атака таких куль сталася минулими вихідними.

«Уряд готується оголосити надзвичайну ситуацію через загрозу громадянській безпеці», – заявив Добровольскас.

 Потенційна або реальна загроза цивільній безпеці. Введення НС дозволить державі швидше та ефективніше реагувати на непередбачувані ситуації, залучати додаткові ресурси та координувати дії різних відомств. Обговорення та фінальне рішення щодо запровадження НС перебуває на розгляді Кабінету Міністрів Литви.

Наразі деталі можливих обмежень чи заходів, які можуть бути запроваджені в режимі НС, не розголошуються. Однак цей крок свідчить про серйозну оцінку ризиків литовською владою на тлі поточної геополітичної ситуації.  Очікується, що офіційне рішення та роз'яснення причин будуть оприлюднені після засідання уряду.

Раніше міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович у середу, 3 грудня, заявив, що країна розглядає можливість введення надзвичайного стану через загрозу метеозондів із контрабандою з Білорусі. 

До слова, 4 грудня Міністерство оборони Литви заявило, що обмеження польотів у прикордонній зоні, введене у серпні, діятиме до лютого наступного року. 

