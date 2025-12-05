Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО

У стратегії нацбезпеки США згадано прагнення швидше припинити війну в Україні

США прагнуть якнайшвидшого припинення війни в Україні шляхом переговорів, йдеться в опублікованій Стратегії національної безпеки США. У документі однією з цілей зовнішньої політики США зазначено «покласти край уявленню про НАТО як про альянс, що постійно розширюється, і запобігти такому розвитку подій». Серед інших пріоритетів США – «переговори щодо швидкого припинення бойових дій в Україні» та зменшення ризику конфронтації Росії з іншими країнами Європи. Про це пише «Главком».

У документі зазначено, що європейці вважають Росію «екзистенційною загрозою», а врегулювання відносин Європи та РФ вимагатиме дипломатичного залучення США. Самі ж Сполучені Штати прагнуть відновити «стратегічну стабільність» у відносинах із РФ, йдеться у документі.

Зазначимо, що у стратегії вжито термін «українська війна», а не російсько-українська війна. Також не згадано про російську агресію. Водночас, документ містить критику Європейського Союзу, зокрема за «цензурування свободи слова та придушення політичної опозиції».

Американська адміністрація вважає пріоритетом запобігання конфлікту навколо Тайваню та збереження статус-кво в Тайванській протоці, йдеться в оприлюдненій Білим домом стратегії нацбезпеки.

«Стримувати конфлікт за Тайвань, а в ідеалі не дозволити виникнути нерівності військових сил у регіоні – це пріоритет. Ми також продовжуватимемо вести нашу довготривалу політику щодо Тайваню, згідно з якою США не підтримують будь-якої односторонньої зміни статус-кво в Тайванській протоці», – наголошується в документі.

У Вашингтоні при цьому хочуть «відновити рівновагу в економічних відносинах з КНР», за одночасного нарощування сил стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні для запобігання конфлікту. Так, США хочуть зміцнити військову присутність у західній частині моря.

Водночас у Білому домі наголосили, що США не збираються зміцнювати стримування в регіоні без допомоги союзників, у зв'язку з чим Вашингтон домагатиметься від країн, розташованих у Східній Азії поблизу Китаю, нарощування оборонних витрат, посилення військового потенціалу, ширшого доступу американських військових до їхніх портів та інших об'єктів. У стратегії згадується необхідність для Японії та Південної Кореї збільшити свої військові бюджети.

Зазначається, що США хочуть покращувати економічні та інші відносини з Індією, переконувати Делі робити внесок у безпеку Індо-Тихоокеанського регіону, у тому числі за рахунок участі у Чотиристоронньому діалозі з питань безпеки (QUAD), також у складі США, Японії та Австралії.

Також США бажають скомбінувати свою економічну силу з потенціалом союзників і партнерів по регіону, що, за підрахунками американської сторони, перевищить у грошовому вираженні $65 трлн і становитиме більше половини світової економіки. Тим самим США та дружні країни зможуть домінувати у світовій економіці та не дозволити їм потрапити під зовнішній вплив держави-конкурента.

«Ми повинні переконувати Європу, Японію, Корею, Австралію, Канаду, Мексику, інші значущі країни реалізовувати таку торговельну політику, яка дозволить перенаправити економіку Китаю на домашнє споживання, тому що Південно-Східна Азія, Латинська Америка і Близький Схід не зможуть поодинці переварити», – йдеться у документі.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім очікує нових зрушень у процесі мирних переговорів між Україною та Росією. За його словами, хоча досягти угоди поки не вдалося, у Вашингтоні сподіваються на «гарні новини» вже найближчим часом