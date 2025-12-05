Головна Світ Політика
Помер актор фільму «Хатіко», який отримав громадянство РФ під час війни в Україні 

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Помер актор фільму «Хатіко», який отримав громадянство РФ під час війни в Україні 
Кері-Хіроюкі Тагава народився 27 вересня 1950 року в столиці Японії – Токіо
Тагава помер у Санта-Барбарі в оточенні родини через ускладнення, спричинені інсультом

У четвер, 4 грудня, помер голлівудський актор японського походження Кері-Хіроюкі Тагава, який отримав громадянство РФ після початку російсько-української війни. Він був відомий аудиторії завдяки фільмам «Хатіко», «Мемуари гейші» та «Смертельна битва». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Cnn та USA Today.

Тагава помер у Санта-Барбарі в оточенні родини через ускладнення, спричинені інсультом, підтвердила в четвер його менеджерка Марджі Вейнер. «Кері був щедрий, вдумливий і безмежно відданий своїй справі, – сказала вона в електронному листі. – Його втрата є незмірною. Моє серце з його сім’єю, друзями та всіма, хто його любив».

Кері-Хіроюкі Тагава народився 27 вересня 1950 року в столиці Японії – Токіо. Коли артисту виповнилося 5 років, його родина ухвалили рішення переїхати до США. Там він вступив до Університету Південної Каліфорнії, де вивчав традиційне японське карате. Перед тим, як почати свій шлях в індустрії кіно, Тагава працював масажистом, фотожурналістом та водієм.

Кері-Хіроюкі Тагава найбільш упізнаваний завдяки ролі злого чаклуна Шанга Цзунга у фільмі «Смертельна битва» 1995 року
Кері-Хіроюкі Тагава найбільш упізнаваний завдяки ролі злого чаклуна Шанга Цзунга у фільмі «Смертельна битва» 1995 року
Першу роль він отримав у 1986 році в масовці фільму «Великий переполох у малому Китаї». Потім Кері-Хіроюкі Тагава грав другорядних персонажів у стрічках «Зоряний шлях: Наступне покоління», «Рятівники Малібу» та «Вавилон 5». У 1993 році він знявся у проєкті «Сонце, що сходить», де продемонстрував навички бойового мистецтва і зміг завоювати місце в Голлівуді. Найбільшої впізнаваності йому принесла роль Шана Цзуна в картині «Смертельна битва». Іншим відомим проєктом за його участі став легендарний «Хатіко».

У 2010 році Кері-Хіроюкі Тагава хотів знайти своє кохання, однак не в рідній Японії чи США, а в Росії. Він взяв участь у проєкті «Давай одружимось». Як зазначалося в ефірі шоу, на думку актора, лише в країні-агресорі він зможе знайти «душевну дружину».

У 2015 році Кері-Хіроюкі Тагава прийняв православ'я у Москві. Як раз у той період він знімався у стрічці «Ієрей-сан. Сповідь самурая» разом із затятим путіністом Іваном Охлобистіним. Через рік він офіційно отримав громадянство Росії.

До слова, дружина голлівудської зірки Брюса Вілліса Емма Гемінг публічно заявила про підготовку до смерті актора на тлі постійного погіршення його стану здоров'я. Вілліс страждає на лобно-скроневу деменцію (ЛСД). 

