Помер актор фільму «Хатіко», який отримав громадянство РФ під час війни в Україні 

Тагава помер у Санта-Барбарі в оточенні родини через ускладнення, спричинені інсультом

У четвер, 4 грудня, помер голлівудський актор японського походження Кері-Хіроюкі Тагава, який отримав громадянство РФ після початку російсько-української війни. Він був відомий аудиторії завдяки фільмам «Хатіко», «Мемуари гейші» та «Смертельна битва». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Cnn та USA Today.

Тагава помер у Санта-Барбарі в оточенні родини через ускладнення, спричинені інсультом, підтвердила в четвер його менеджерка Марджі Вейнер. «Кері був щедрий, вдумливий і безмежно відданий своїй справі, – сказала вона в електронному листі. – Його втрата є незмірною. Моє серце з його сім’єю, друзями та всіма, хто його любив».

Кері-Хіроюкі Тагава народився 27 вересня 1950 року в столиці Японії – Токіо. Коли артисту виповнилося 5 років, його родина ухвалили рішення переїхати до США. Там він вступив до Університету Південної Каліфорнії, де вивчав традиційне японське карате. Перед тим, як почати свій шлях в індустрії кіно, Тагава працював масажистом, фотожурналістом та водієм.

Кері-Хіроюкі Тагава найбільш упізнаваний завдяки ролі злого чаклуна Шанга Цзунга у фільмі «Смертельна битва» 1995 року фото з соцмереж

Першу роль він отримав у 1986 році в масовці фільму «Великий переполох у малому Китаї». Потім Кері-Хіроюкі Тагава грав другорядних персонажів у стрічках «Зоряний шлях: Наступне покоління», «Рятівники Малібу» та «Вавилон 5». У 1993 році він знявся у проєкті «Сонце, що сходить», де продемонстрував навички бойового мистецтва і зміг завоювати місце в Голлівуді. Найбільшої впізнаваності йому принесла роль Шана Цзуна в картині «Смертельна битва». Іншим відомим проєктом за його участі став легендарний «Хатіко».

У 2010 році Кері-Хіроюкі Тагава хотів знайти своє кохання, однак не в рідній Японії чи США, а в Росії. Він взяв участь у проєкті «Давай одружимось». Як зазначалося в ефірі шоу, на думку актора, лише в країні-агресорі він зможе знайти «душевну дружину».

У 2015 році Кері-Хіроюкі Тагава прийняв православ'я у Москві. Як раз у той період він знімався у стрічці «Ієрей-сан. Сповідь самурая» разом із затятим путіністом Іваном Охлобистіним. Через рік він офіційно отримав громадянство Росії.

