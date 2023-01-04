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Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю
Міністр закордонних справ Ізраілю Ель Коен
фото з відкритих джерел

Зміна політики Ізраїлю щодо війни в Україні викликала неоднозначну реакцію

Заява очільника МЗС Ізраїлю Ель Коена про зміну політики щодо війни в Україні задовольнила Москву, проте обурила Київ. Про це повідомили на ізраїльському телеканалі 11КАН.

Щодо питання Росії та України, ми, безумовно, будемо робити одну річ, і це менше говорити про це публічно.

Ель Коен
Міністр закордонних справ Ізраїлю

Росіяни втішилися заяві Коена щодо українського питання: у Москві оцінили «виважену та об'єктивну ізраїльську позицію». Країна-агресорка заявила про суверенну позицію Ізраїлю, адже країна приймає самостійні рішення.

В Україні пропозиція ізраїльського міністра викликала здивування. До того ж українську сторону обурила розмова Коена з Лавровим, адже глава МЗС Ізраїлю віддав перевагу бесіді з агресором, а не українським колегою.

До слова, очільник МЗС Ізраїлю розповів, про що говорив із Лавровим.

Напередодні Елі Коен заявив, що хоче менше публічно говорити про війну, тоді ж він повідомив про намір поговорити з Сергієм Лавровим

Нагадаємо, нещодавно Ізраїль передав генератори для однієї з областей України.

Також президент України Зеленський особисто привітав Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю – вони обговорили реалізацію української формули миру.

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Теги: МЗС росія Ізраїль Сергій Лавров

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