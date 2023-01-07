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Український посол закликав ізраїльтян врешті висловитися щодо російської агресії

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Український посол закликав ізраїльтян врешті висловитися щодо російської агресії
Останнього разу ізраїльські посадовці засуджували дії Російської Федерації ще в червні
фото з відкритих джерел

«Ізраїль лишається єдиною демократичною країною, яка жодного разу не висловилася щодо обстрілів української цивільної інфраструктури»

Останнього разу ізраїльські посадовці засуджували дії Російської Федерації ще в червні, а тепер ще й спілкуються з нашим ворогом Росією, що для нас є небезпечно.  До того ж, коли новий міністр МЗС Елі Коен каже, що позиція Ізраїлю щодо конфлікту не змінилася, хотілося б знати, яка вона. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

На думку українського дипломата, заяви пана Коена вже розходяться з його діями.

«Офіційно він каже, що позиція щодо України є незмінною і питання, як вони сказали, україно-російського конфлікту, є одним з трьох основних пріоритетів зовнішньої політики Ізраїлю на сьогодні. Але якщо дивитися на реальні дії, то міністр сам собі суперечить. Кажучи, що позиція не змінюється, він одразу робить перший дзвінок Лаврову, чого не було з моменту початку війни. Нагадаю, що попередній міністр закордонних справ Ізраїлю не спілкувався зі своїм російським колегою з самого початку масштабного вторгнення», – пояснив він.

Посол також прокоментував інсинуації, що це нібито очільник МЗС України Дмитро Кулеба хотів спочатку поговорити з Коеном, а згодом нібито відмовився.

«Неправда – наш міністр не надавав запитів на телефонну розмову. І всю цю байку не просто преса вигадала, а були спеціальні викиди з ізраїльського МЗС. Потім розкручувалася нова історія, що держсекретар США Ентоні Блінкін в своїй розмові напередодні попросив Коена передати Лаврову якісь меседжі. Це теж маячня, оскільки у Блінкена є мільйон прямих контактів з росіянами», – повідомив Корнійчук.

Він переконаний, що ізраїльтяни просто граються, адже президент Зеленський минулої п’ятниці поговорив з Нетаньяху і сказав про все, чого ми від них очікуємо.

«Але Ізраїль лишається єдиною демократичною країною, яка з початку літа жодного разу не висловила співчуття щодо обстрілів української цивільної інфраструктури та масової загибелі наших громадян. І коли новий міністр каже, що позиція Ізраїлю щодо конфлікту не змінилася, то в мене питання – а яка саме це позиція? Останнього разу вони засуджували дії Російської Федерації ще в червні, а тепер ще й спілкуються з нашим ворогом, що для нас є небезпечно», – наголосив посол України в Ізраїлі.

Нагадаємо, заява очільника МЗС Ізраїлю Ель Коена про зміну політики щодо війни в Україні задовольнила Москву, проте обурила Київ. «Щодо питання Росії та України, ми, безумовно, будемо робити одну річ, і це менше говорити про це публічно», – сказав Ель Коен.

У Москві оцінили «виважену та об'єктивну ізраїльську позицію». Країна-агресорка заявила про суверенну позицію Ізраїлю, адже країна приймає самостійні рішення.

В Україні пропозиція ізраїльського міністра викликала здивування. До того ж українську сторону обурила розмова Коена з Лавровим, адже глава МЗС Ізраїлю віддав перевагу бесіді з агресором, а не українським колегою.

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