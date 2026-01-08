Апеляція змінила запобіжний захід нардепці Скороход

Депутатка розповіла, що подавала клопотання про виїзд за кордон

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила заставу народній депутатці Анні Скороход до 4 млн грн. Однак суд дозволив зняти електронний браслет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини.Live».

Депутатка у коментарі журналістам розповіла, що подавала клопотання про виїзд за кордон. За її словами, воно пов'язане з засіданням в рамках Парламентської асамблеї НАТО, куди вона мала вирушити як український делегат.

Нагадаємо, 5 грудня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Правоохоронці зазначають, що зловмисники переконували бізнесмена, що нібито мають можливість передати хабар за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України. Згодом суд обрав нардепці запобіжний захід.

Також слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 7 грудня 2025 року обрав запобіжний захід одному з учасників групи, яку разом із депутаткою, викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі $250 тис.

До слова, народну депутатку Анну Скороход, яка підозрюється у «продажі» санкцій РНБО за хабар у розмірі $250 тис., було звільнено під заставу в розмірі 3 млн 28 тис. грн. Як повідомив адвокат Олег Бургела, заставу внесли «треті особи» 12 грудня після обіду, однак хто саме це зробив – він не уточнив. Сама депутатка раніше в суді заявила, що не має таких коштів.