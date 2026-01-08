Головна Країна Кримінал
Апеляція змінила запобіжний захід нардепці Скороход

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Апеляційна палата Антикорупційного суду дозволила парламентарці не носити електронний браслет
Депутатка розповіла, що подавала клопотання про виїзд за кордон

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила заставу народній депутатці Анні Скороход до 4 млн грн. Однак суд дозволив зняти електронний браслет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини.Live».

Депутатка у коментарі журналістам розповіла, що подавала клопотання про виїзд за кордон. За її словами, воно пов'язане з засіданням в рамках Парламентської асамблеї НАТО, куди вона мала вирушити як український делегат.

Нагадаємо, 5 грудня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Правоохоронці зазначають, що зловмисники переконували бізнесмена, що нібито мають можливість передати хабар за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України. Згодом суд обрав нардепці запобіжний захід.

Також слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 7 грудня 2025 року обрав запобіжний захід одному з учасників групи, яку разом із депутаткою, викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі $250 тис.

До слова, народну депутатку Анну Скороход, яка підозрюється у «продажі» санкцій РНБО за хабар у розмірі $250 тис., було звільнено під заставу в розмірі 3 млн 28 тис. грн. Як повідомив адвокат Олег Бургела, заставу внесли «треті особи» 12 грудня після обіду, однак хто саме це зробив – він не уточнив. Сама депутатка раніше в суді заявила, що не має таких коштів.

Теги: Анна Скороход корупція в Україні Вищий антикорупційний суд

