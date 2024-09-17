День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

День святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії відзначається щорічно 17 вересня

Історія мучениць стала прикладом відваги та відданості своїм переконанням

Щорічно 17 вересня православні та греко-католики святкують День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Цього дня вшановуються мучениці, які не відступили від віри в Христа.

«Главком» підібрав для своїх читачів привітання з Днем Віри, Надії, Любові і їх матері Софії.

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Привітання з Днем Віри, Надії і Любові у прозі

Нехай Віра, Надія, Любов і Софія осяють ваше життя божественним світлом, даруючи силу духу та непохитну віру в краще. Зі святом вас!

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Вітаю вас з цим великим святом! Бажаю, щоб всі ви були здоровими, щасливими, щоб в домівках ваших панував лише затишок і добробут. І щоб Віра, Надія, Любов завжди супроводжували вас і всіх ваших близьких!

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Вітаю З Днем Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Бажаю, щоб твоя віра була міцна, щоб в твоєму житті ні дня не проходило без надії, щоб любов постійно надавала тобі сил. Добра і щастя тобі, радості і світлої посмішки.

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З найщирішими і теплими почуттями, я хочу привітати тебе з таким чудовим святом. У цей прекрасний день, Я бажаю благополуччя, душевної рівноваги і щастя. Нехай всі біди обходять тебе і твій дім стороною.

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Вітаю З Днем Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Від щирого серця бажаю жити щасливо, берегти в серці любов і завжди таїти світлу надію, вірити тільки в хороше і перемагати будь-яку невдачу.

Привітання зі святом Віри, Надії і Любові у віршах

Нехай у вас не згасає віра,

Надія нехай в душі живе,

Ну а любов вам серце гріє.

І пам'ятайте – щастя прийде!

***

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

***

Наче три зіроньки, три нагороди

Бог посилає нам знову і знов –

кожній людині, роду й народу

Віру, Надію і щиру Любов.

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя.

З днем ангела, Віро, Надіє, Любове, Софіє!

***

Бажаю миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках вашої ниви

Будьте завжди ви здорові й щасливі!

Привітання у яскравих листівках