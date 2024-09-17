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День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
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День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії відзначається щорічно 17 вересня
фото з відкритих джерел

Історія мучениць стала прикладом відваги та відданості своїм переконанням

Щорічно 17 вересня православні та греко-католики святкують День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Цього дня вшановуються мучениці, які не відступили від віри в Христа.

«Главком» підібрав для своїх читачів привітання з Днем Віри, Надії, Любові і їх матері Софії.

Зміст

Привітання з Днем Віри, Надії і Любові у прозі

Нехай Віра, Надія, Любов і Софія осяють ваше життя божественним світлом, даруючи силу духу та непохитну віру в краще. Зі святом вас!

***

Вітаю вас з цим великим святом! Бажаю, щоб всі ви були здоровими, щасливими, щоб в домівках ваших панував лише затишок і добробут. І щоб Віра, Надія, Любов завжди супроводжували вас і всіх ваших близьких!

***

Вітаю З Днем Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Бажаю, щоб твоя віра була міцна, щоб в твоєму житті ні дня не проходило без надії, щоб любов постійно надавала тобі сил. Добра і щастя тобі, радості і світлої посмішки.

***

З найщирішими і теплими почуттями, я хочу привітати тебе з таким чудовим святом. У цей прекрасний день, Я бажаю благополуччя, душевної рівноваги і щастя. Нехай всі біди обходять тебе і твій дім стороною.

***

Вітаю З Днем Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Від щирого серця бажаю жити щасливо, берегти в серці любов і завжди таїти світлу надію, вірити тільки в хороше і перемагати будь-яку невдачу.

Привітання зі святом Віри, Надії і Любові у віршах

Нехай у вас не згасає віра,
Надія нехай в душі живе,
Ну а любов вам серце гріє.
І пам'ятайте – щастя прийде!

***

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами Ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.

***

Наче три зіроньки, три нагороди
Бог посилає нам знову і знов –
кожній людині, роду й народу
Віру, Надію і щиру Любов.

***

Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя.
З днем ангела, Віро, Надіє, Любове, Софіє!

***

Бажаю миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди ви здорові й щасливі!

Привітання у яскравих листівках

День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5

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Теги: свята релігія українці

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