За нардепку Анну Скороход внесено заставу: подробиці від адвоката

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, на якому буде розглянуто питання арешту майна депутатки
Скороход перебуває в Києві з електронним браслетом контролю

Народну депутатку Анну Скороход, яка підозрюється у «продажі» санкцій РНБО за хабар у розмірі $250 тис., звільнили під заставу в розмірі 3 млн 28 тис. грн . Як повідомив адвокат Олег Бургела в коментарі для «Суспільного», заставу внесли «треті особи» 12 грудня після обіду, однак хто саме це зробив – він не уточнив. Сама депутатка раніше в суді заявила, що не має таких коштів, пише «Главком».

Наразі Анна Скороход перебуває в Києві з електронним браслетом контролю. Адвокат зазначив, що вже оскаржив запобіжний захід і просить суд зменшити розмір застави та скасувати застосування електронного браслета.

«Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною», – пояснив Бургела.

Сьогодні, 15 грудня, у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, на якому буде розглянуто питання арешту майна депутатки.

Нагадаємо, 5 грудня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Правоохоронці зазначають, що зловмисники переконували бізнесмена, що нібито мають можливість передати хабар за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України.

Згодом слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 7 грудня 2025 року обрав запобіжний захід одному з учасників групи, яку разом із депутаткою, викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі $250 тис.

До слова, 8 грудня стало відомо, що народна депутатка Анна Скороход прийшла на допит до Національного антикорупційного бюро.

