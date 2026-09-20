Вагітна Ірина Федишин поділилася чуттєвими фото

Про третю вагітність Ірина Федишин оголосила у серпні цього року

Зірка приберегла головну інтригу – стать дитини – на потім

Вагітна третьою дитиною співачка Ірина Федишин нарешті розсекретила, на якому терміні вона перебуває, та продемонструвала чималенький животик на чуттєвих фото. Про це повідомляє «Главком».

За словами Ірини, вона перебуває на 32-му тижні вагітності, а отже вже зовсім скоро родина зірки вітатиме малюка (32-й тиждень відповідає початку 8-го місяця, загалом вагітність триває приблизно 40 тижнів, – ред).

«32-й тиждень. Цей час пролетів неймовірно швидко і насичено - стільки подій, емоцій і особливих моментів. А попереду – найочікуваніша зустріч. З кожним днем вона все ближче, і ми дуже чекаємо», – написала Федишин.

Однак викладати всі карти на стіл перед шанувальниками зірка не стала, тож приберегла головну інтригу – стать дитини – на потім.

«Зовсім скоро я поділюся з вами, на кого ж ми чекаємо», – зазначила вона.

Нагадаємо, про третю вагітність Ірина Федишин оголосила у серпні цього року. Як відомо, у співачки та її чоловіка, Віталія Човника є двоє синів – 15-річний Юрій та 11-річний Олег.

Нагадаємо, чоловік та продюсер Ірини Федишин Віталій Човник заявляв, що вона не отримала цьогоріч звання заслуженої артистки України з нагоди Дня Незалежності. Чоловік співачки зазначив, що попри відсутність звання Ірина Федишин продовжує виступати та допомагати ЗСУ. Українці підтримали Віталія Човника та зазначили, що вже давно вважають співачку народною.

До слова, продюсерка Олена Мозгова також вважає співачку Ірину Федишин народною артисткою і без офіційного звання. Вона прокоментувала допис чоловіка Ірини Федишин, який заступився за дружину через те, що вона не отримала жодного звання з нагоди Дня Незалежності.