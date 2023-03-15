Словаччина почала розгляд питання про передачу винищувачів Україні

Міністр економіки Карел Хірман зазначив, що винищувачі, якщо будуть передані, «не лише допоможуть Україні захищати свою територію, своїх цивільних, а й посприяють обороні Словаччини»

На сьогоднішньому засіданні уряд Словаччини розгляне питання передачі Україні винищувачів МіГ-29. Про це повідомляє словацька Pravda.

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Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь переконаний, що уряд має компетенцію приймати рішення щодо передачі винищувачів. При цьому Надь ще чекає додаткової інформації про те, чи передадуть МіГ Україні.

Тим часом лідер Народної партії Вероніка Ремішова зазначила, що партія завжди виступала за відправку МіГ Україні: «Ці винищувачі більше не будуть корисними для Словаччини».

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Віцепрем’єрка Вероніка Ремішова зазначила, що Словаччина фактично вже не потребує цих літаків. «Найкраще було би для Словаччини віддати їх Україні», – зазначила вона.

Ремішова додала, що у цьому питанні головне зробити все згідно із законодавством і важливо дослухатися до позиції Мін’юсту.

Міністр економіки Карел Хірман зазначив, що винищувачі, якщо будуть передані, «не лише допоможуть Україні захищати свою територію, своїх цивільних, а й посприяють обороні Словаччини». На зустрічі присутній також начальник Генштабу ЗС Словаччини, генерал Даніель Змеко.

Також сьогодні, 15 березня, Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон прибуде до Болгарії, щоб зустрітися з представниками місцевої оборонної промисловості та «переконатись», що вони можуть в короткий термін збільшити свої виробничі потужності. Окрім Болгарії, єврокомісар цього тижня також відвідає Словаччину.