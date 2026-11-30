На дострокових парламентських виборах в Іспанії, що відбулися у неділю, 29 листопада, перше місце посіла опозиційна консервативна Народна партія на чолі з Альберто Нуньєсом Фейхоо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Після підрахунку понад 85% голосів уряд Іспанії оголосив, що ця правоцентристська політична сила отримує 134 місця з 350 у нижній палаті парламенту – Конгресі депутатів. Вона випереджає Іспанську соціалістичну робітничу партію чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса та ультраправу партію Vox.

На пресконференції міністр і речниця лівого уряду Ельма Саїс та міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка привітали Народну партію з перемогою та відзначили громадянську і зразкову поведінку виборців під час голосування. Посадовці не уточнили, хто саме сформує наступний уряд, проте Народна партія розраховує створити кабінет міністрів за підтримки ультраправої сили Vox, законодавці якої прагнуть утримувати баланс сил у парламенті.

За попередніми даними підрахунку голосів, розподіл мандатів та позиції головних політсил виглядають так:

Народна партія (ПП) під керівництвом Альберто Нуньєса Фейхоо здобуває 134 місця у Конгресі. Ця правоцентристська опозиційна сила виступає за підтримку України та збільшення оборонних витрат.

Іспанська соціалістична робітнича партія (ІСРП) чинного прем'єра Педро Санчеса отримує близько 117 мандатів. Під час кампанії ця правляча лівоцентристська партія робила акцент на вирішенні житлової проблеми, підвищенні мінімальної зарплати та підтримці України.

Партія Vox, яку очолює Сантьяго Абаскаль, набирає близько 51 місця. Разом із Народною партією ця ультраправа політична сила сукупно отримує орієнтовно 183-184 мандати за необхідних 176 для формування парламентської більшості.

Раніше повідомлялося, що у неділю в Іспанії відбудуться дострокові парламентські вибори, за підсумками яких чинний прем'єр-міністр Педро Санчес може втратити владу після восьми років керування країною.

За час його перебування на посаді Іспанія пережила кілька криз, періоди економічного зростання та збільшення населення за рахунок імміграції. Результати голосування визначать подальший курс Мадрида щодо міграції та інших стратегічних питань, що матиме наслідки для всієї Європи напередодні національних виборів у Франції, Італії та Польщі протягом наступних 12 місяців.