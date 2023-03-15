Боєприпаси для України: єврокомісар Бретон їде на переговори у Болгарію

Під час свого візиту єврокомісар відвідає військовий завод у Сопоті

Сьогодні, 15 березня, Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон прибуде до Болгарії, щоб зустрітися з представниками місцевої оборонної промисловості та «переконатись», що вони можуть в короткий термін збільшити свої виробничі потужності. Даний візит є частиною ініціативи ЄС щодо термінової необхідності збільшення виробництва боєприпасів для України. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

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Під час свого візиту єврокомісар відвідає військовий завод у Сопоті, на якому виготовляються снаряди до РСЗВ, гранати та боєприпаси різного калібру, а також проведе зустрічі з виконувачем обов'язків міністра оборони Болгарії Дімітаром Стояновим та заступником міністра економіки та промисловості Іриною Штоновою.

Візит Бретона до Болгарії відбувається на тлі неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі минулого тижня, де обговорювався план збільшення фінансування виробництва боєприпасів для України ще на 2 млрд. євро.

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Напередодні візиту Тьєррі Бретон заявив, що ЄС докладе зусиль для збільшення виробництва боєприпасів для України від 15 виробників в 11 країнах Союзу. Окрім Болгарії, єврокомісар цього тижня також відвідає Словаччину.

Нагадаємо, очікується, що країни Євросоюзу підпишуть спільний план закупівель боєприпасів для України вже наступного тижня. Держави-члени ЄС ще не вказали, скільки грошей вони готові виділити цього року і як ці кошти будуть структуровані. Деякі країни хочуть аби обов'язкове фінансування було пропорційне до розміру економіки кожного з членів блоку, а інші - щоб будь-які внески були добровільними.

Як раніше повідомлялося, за два роки Болгарія поставила Україні озброєння на мільярди доларів через країни-посередники, зокрема через США, Велику Британію та Польщу.