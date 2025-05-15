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На Закарпатті тимчасово зупинять роботу два прикордонні пункти пропуску

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Закарпатті тимчасово зупинять роботу два прикордонні пункти пропуску
КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть
фото з відкритих джерел

Громадян попросили, врахувати цю інформацію та, за можливості, обирати інші міжнародні переходи

Пункти пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» та «Чоп – Захонь» у Закарпатській області тимчасово не працюватимуть у звʼязку з підключенням систем резервного живлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

Зазначається, що два контрольно-пропускні пункти на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть

«За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, у двох пунктах пропуску, що на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, проводитиметься завершальна стадія з підключення систем резервного живлення з тимчасовим відключенням підстанцій від електромережі», – йдеться у повідомленні.

Держмитслужба повідомляє, що 16 травня з 10:00 по 15:00 не працюватиме КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке», а 17 травня з 10:00 до 15:00 – КПП «Чоп – Захонь».

Тимчасово у цих пунктах пропуску з української сторони буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів.

Громадян попросили, врахувати цю інформацію та, за можливості, обирати інші міжнародні переходи.

Нагадаємо, польські учасники акції, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску «Дорогуськ».

Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща. Свої дії протестувальники припинили о 22.30 за київським часом.

Повідомляється, що оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску «Ягодин-Догогуськ» поновлено у звичайному режимі.

Зазначимо, польський суд заборонив акцію протесту польських перевізників на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ».

Відомо, що з 16:00 години 12 травня польські перевізники розпочали акцію протесту на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Рух вантажівок обмежено. 

Як відомо, блокада польсько-українського кордону, з невеликими перервами, почалася на початку листопада 2023 року. У ній брали участь, крім фермерів, також перевізники.

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною розпочалися масштабні акції протесту польських аграріїв. Польські фермери, блокуючи дороги для руху вантажівок, протестували проти, як вони стверджують, надмірного імпорту українських продуктів на польський ринок. У листопаді того ж року польські фермери погрожували заблокувати весь кордон з Україною.

До слова, перевізники масово виписуються з «єЧерги» для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

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Теги: пункт пропуску Угорщина Закарпаття Словаччина

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