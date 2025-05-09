Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ

Велика Британія запровадить санкції проти 100 танкерів тіньового флоту Росії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про запровадження великого санкційного пакета проти тіньового флоту Росії на тлі посилення тиску Лондона на Москву через агресію проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уряд країни.

Очікується, що під обмеження потраплять до 100 суден, які з 2024 року перевезли вантаж загальною вартістю понад $24 млрд.

Зазначається, що санкції покликані не лише позбавити Кремль коштів на ведення війни в Україні, але й захистити критичну національну інфраструктуру від збитків, завданих жахливим технічним станом кораблів та їхнім безвідповідальним мореплавством у Європі. Йдеться про випадки пошкодження підводних кабельних мереж.

Такі дії вживаються після того, як у січні JEF активував передову систему реагування під керівництвом Британії, відому як Nordic Warden, для відстеження потенційних загроз підводній інфраструктурі та моніторингу тіньового флоту РФ після повідомлення про пошкодження великого підводного кабелю в Балтійському морі.

Наголошується, що підводна інфраструктура є джерелом зв'язку Великої Британії, й передає 99% міжнародних телекомунікаційних даних і життєво важливих джерел енергії, таких як електроенергія, нафта та газ.

Про запровадження санкцій прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер офіційно повідомить на саміті Об'єднаних експедиційних сил (JEF) у норвезькому Осло.

До JEF входять 10 країн: Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Нідерландів, Швеції та Великої Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом трьох років після вторгнення в Україну, незважаючи на санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту у ЄС. Особливо це стосується металів і корисних копалин, у тому числі чавуну та сталевих напівфабрикатів, які Росія продовжує постачати до Євросоюзу.