Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
фото з відкритих джерел

Велика Британія запровадить санкції проти 100 танкерів тіньового флоту Росії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про запровадження великого санкційного пакета проти тіньового флоту Росії на тлі посилення тиску Лондона на Москву через агресію проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уряд країни.

Очікується, що під обмеження потраплять до 100 суден, які з 2024 року перевезли вантаж загальною вартістю понад $24 млрд. 

Зазначається, що санкції покликані не лише позбавити Кремль коштів на ведення війни в Україні, але й захистити критичну національну інфраструктуру від збитків, завданих жахливим технічним станом кораблів та їхнім безвідповідальним мореплавством у Європі. Йдеться про випадки пошкодження підводних кабельних мереж.

Такі дії вживаються після того, як у січні JEF активував передову систему реагування під керівництвом Британії, відому як Nordic Warden, для відстеження потенційних загроз підводній інфраструктурі та моніторингу тіньового флоту РФ після повідомлення про пошкодження великого підводного кабелю в Балтійському морі.

Наголошується, що підводна інфраструктура є джерелом зв'язку Великої Британії, й передає 99% міжнародних телекомунікаційних даних і життєво важливих джерел енергії, таких як електроенергія, нафта та газ.

Про запровадження санкцій прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер офіційно повідомить на саміті Об'єднаних експедиційних сил (JEF) у норвезькому Осло. 

До JEF входять 10 країн: Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Нідерландів, Швеції та Великої Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом трьох років після вторгнення в Україну, незважаючи на санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту у ЄС. Особливо це стосується металів і корисних копалин, у тому числі чавуну та сталевих напівфабрикатів, які Росія продовжує постачати до Євросоюзу.

Читайте також:

Теги: санкції нафта росія електроенергія Велика Британія інфраструктура обмеження Кір Стармер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резолюція закликає світову спільноту посилити координацію, зокрема через Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України
Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких депортувала РФ
Вчора, 22:06
Санкції заважають російським пенсіонерам
Російські пенсіонери залишились у Європі без грошей
Вчора, 14:16
Український лідер доручив готувати наступні санкційні кроки
Президент пояснив, чому наклав санкції на Арестовича
1 травня, 18:40
Посилення санкцій потребує консенсусу 27 країн ЄС
Європа має активніше працювати над санкціями проти російського металу – Fortune
1 травня, 14:36
Санкції запроваджено проти 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб
Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки росіян
18 квiтня, 14:38
ЄС відклав ідею санкцій проти імпорту російського СПГ
ЄС відмовився від заборони імпорту скрапленого газу з Росії
17 квiтня, 01:26
Зліва направо: Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Віктор Поліщук та Альона Шевцова
Зеленський ввів у дію нові санкції проти експосадовців і бізнесменів, які повʼязані з Росією
12 квiтня, 13:53
Зеленський запровадив санкції проти російських юридичних осіб, які ведуть пропагандистську діяльність на тимчасово окупованих територіях
Зеленський запровадив санкції проти російських та білоруських пропагандистів
11 квiтня, 16:56
Подальше падіння цін на енергоносії може ще більше посилити економічні ризики для Росії
Як падіння цін на нафту впливає на російську економіку: дані Reuters
9 квiтня, 08:42

Економіка

Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
Сполучені Штати уклали торгівельну угоду із Великою Британією
Сполучені Штати уклали торгівельну угоду із Великою Британією
США та РФ хочуть відновити поставки російського газу до ЄС – Reuters
США та РФ хочуть відновити поставки російського газу до ЄС – Reuters
Євросоюз передав Україні €1 млрд від заморожених активів РФ – Шмигаль
Євросоюз передав Україні €1 млрд від заморожених активів РФ – Шмигаль
Нові банкноти євро вже на підході: який матимуть вигляд
Нові банкноти євро вже на підході: який матимуть вигляд
Китайські хімічні заводи закриваються через зростання тарифів
Китайські хімічні заводи закриваються через зростання тарифів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2025
58K
Путін назвав країну, військових якої буде найбільше на параді в Москві
24K
«Вони притягнули війну в Україну?» Анонс концерту відомої групи спровокував дискусії у мережі
12K
Німеччина ухвалила нове рішення щодо біженців: що зміниться
11K
«Хочу, щоб вони публічно вибачилися»: ветеран прокоментував конфлікт у львівському банку

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Вчора, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua