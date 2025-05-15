Президент повідомив, яких дій очікує від партнерів через саботаж РФ мирного процесу

Якщо Росія не рухатиметься до закінчення війни, Україна попросить США, ЄС і країни глобального Півдня запровадити санкції

Якщо Російська Федерація не покаже реальної готовності до завершення війни, то Україна проситиме західних партнерів ввести жорсткі санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, він досі готовий до прямих перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак, якщо зупинити вогонь можна й на рівні технічних груп – він готовий до такого формату переговорів.

«Усі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Перший крок – припинення вогню. Якщо це можливо зробити на рівні технічних груп – без питань. Якщо йде сигнал, що безумовне припинення вогню залежить від прямих перемовин лідерів – я тут», – сказав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

За словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.