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Путін виступає за «мир» з Україною та запускає «шахеди»: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін виступає за «мир» з Україною та запускає «шахеди»: головне за ніч
Путін: Москва неодноразово виступала з ініціативами щодо припинення вогню, Київ їх саботував
фото з відкритих джерел

Володимир Путін хоче провести прямі переговори між РФ та Україною у Стамбулі вже у четвер, 15 травня

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія прагне до миру та запропонував Україні прямі переговори, а після цього країна-терористка запустила «шахеди» – у Києві та області працювали сили ППО. «Главком» зібрав головні події ночі проти 11 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Путін заявив про намір провести прямі переговори з Україною

Президент Росії Володимир Путін вийшов до журналістів з великим запізненням. Як і писали російські ЗМІ, диктатор говорить про війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Путіна.

Путін почав звинувачувати Україну у порушенні перемир'я. За його словами, Росія неодноразово виступала за ініціативу припинення вогню, але Київ порушував мораторій на удари по енергетичних об'єктах, не дотримувалось і Великодне перемир'я. 

Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня. 

Путін підтвердив участь Північної Кореї у війні

Російський президент Володимир Путін уперше відкрито підтвердив, що військові з Північної Кореї беруть участь у війні проти України на боці Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-конференцію, що відбулася у Кремлі.

Під час свого виступу Путін подякував лідерам 13 країн, які направили свої збройні сили для участі в параді на Красній площі. Особливо він відзначив представників Корейської народної армії, які, за його словами, беруть участь у бойових діях у війни проти України.

Запуск «шахедів» по Україні

У ніч проти 11 травня Росія атакує Україну дронами-камікадзе типу «шахед» після заяв Путіна про мир. Про це повідомляє «Главком».

Протягом кількох попередніх днів противник утримувався від запусків безпілотників, імовірно через так зване «перемир’я» з нагоди 9 травня. Водночас бойові дії на лінії фронту не припинялися, а прикордонні райони зазнавали обстрілів.

Цієї ночі атака відбулася практично одразу після звернення російського диктатора Володимира Путіна. У промові він відкинув ідею 30-денного перемир’я, яку підтримують Сполучені Штати, Європейський Союз і Україна.

США погодились на передачу ракет для України

Сполучені Штати дали «зелене світло» на передачу Україні понад 200 ракет із Німеччини. Як повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times, йдеться про 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет до системи протиповітряної оборони Patriot. 

У п’ятницю представник американського Конгресу підтвердив, що Вашингтон схвалив передачу цієї зброї. Як пояснило видання, навіть якщо боєприпаси належать іншій країні, через те, що їх виробляють у США, для експорту необхідний дозвіл американського уряду.

ЄС погрожує РФ новими санкціями

Європейські партнери України пригрозили новими санкціями проти Росії, які можуть включати повне блокування газопроводу «Північний потік-2», якщо Кремль не погодиться на 30-денне припинення вогню. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує «Главком».

За інформацією видання, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Брюсселі обговорила можливість введення обмежень проти газопроводу. Для реалізації такого рішення потрібна згода всіх країн-членів ЄС. Санкції мають бути впроваджені в разі відмови Росії від припинення вогню або у випадку його порушення.

Британія допомагає Україні з авіавідновленням

Британські фахівці працюють над підготовкою до відновлення авіасполучення одразу після досягнення домовленості про припинення вогню. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає «Главком» з посиланням на сайт уряду Великої Британії.

Очільник британського уряду підкреслив важливість цього кроку для України.

«Це потребує часу, але стане надзвичайно важливим кроком у відбудові української економіки, зміцненні довіри інвесторів і допоможе возз'єднати сім'ї, яких війна змусила розлучитися», – зазначив Стармер під час виступу на пресконференції в Києві після завершення саміту «Коаліції рішучих».

Теги: росія США санкції війна путін Європейський союз Північний потік переговори Кір Стармер

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