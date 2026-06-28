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Фіцо виступив проти виділення нової військової допомоги Україні перед самітом НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Фіцо виступив проти виділення нової військової допомоги Україні перед самітом НАТО
Фіцо: У нас може бути Третя світова війна. Тому я кажу від імені Словаччини: жодної підтримки війни, Словаччина не оплачуватиме військові витрати України
фото: AP

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина відмовляється оплачувати військові витрати України

Прем'єр-міністр Словаччини та лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо висловив категоричний протест проти планів Альянсу щодо надання нової фінансової підтримки Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на Aktuality.

Фіцо розкритикував підготовку рішень, які союзники планують обговорити на майбутньому саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня, де очікується погодження багатомільярдних коштів для України на закупівлю озброєння та розширення оборонного виробництва.

Словацький прем'єр назвав заплановану допомогу «масовою» та повідомив про намір провести зустріч на рівні найвищих конституційних посадовців країни за участю міністра оборони Роберта Каліняка. Головною метою цих перемовин є формування такої позиції, за якої словацька делегація вирушить на саміт НАТО в Анкару без мандата на підтримку нових фінансових внесків або військових позик для України. Водночас Фіцо зазначив, що не має можливості завадити іншим державам, які, на його думку, прагнуть готуватися до війни.

Свою позицію глава уряду пояснив ризиками початку глобального конфлікту через можливе падіння безпілотника на житловий будинок, що, за його словами, здатне спровокувати Третю світову війну. Фіцо підкреслив, що Словаччина не братиме участі в підтримці війни та відмовляється оплачувати військові витрати України.

Крім обговорення підтримки Києва та визначення Росії як довгострокової загрози, на липневому саміті НАТО лідери країн також планують розглянути питання більшої відповідальності Європи за власну безпеку, зокрема через інвестиції в системи ППО, дрони та ракети великої дальності.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що повномасштабна війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорів. За його словами, військового вирішення конфлікту не існує. 

«Я вважаю, що ЄС має підтримувати ініціативи миру. Ця руйнівна війна не має військового рішення і може припинитися лише за столом перемовин», – наголосив Фіцо.

Теги: Роберт Фіцо НАТО

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