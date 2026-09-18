«З ким ми хочемо битися?». Прем'єр Словаччини висловився про захист НАТО від Росії

Роберт Фіцо заявив, що зробить усе, аби Словаччина не була втягнута у військовий конфлікт у разі застосування 5 статті НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не хоче участі своєї країни у військовому конфлікті в разі застосування 5 статті Північноатлантичного договору. Водночас Росію як потенційного противника під час цієї частини виступу словацький прем'єр прямо не назвав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Фіцо перед студентами та працівниками лікарні у Прешові.

Говорячи про безпекову ситуацію в Європі, Фіцо розкритикував те, що він назвав «войовничими розмовами». На його думку, європейські політики приділяють їм увагу на тлі проблем із нелегальною міграцією, конкурентоспроможністю та високими цінами на енергоносії.

«Здається… що іноді з'являється тенденція підміняти нездатність вирішувати такі проблеми, як нелегальна міграція, конкурентоспроможність, високі ціни на енергоносії тим, що ми пропонуємо ось ці войовничі розмови: мовляв, давайте, давайте битися. Заради Бога, з ким ми хочемо битися? З ким?», – заявив Фіцо.

Окремо прем'єр Словаччини зупинився на можливому застосуванні 5 статті Північноатлантичного договору. Вона передбачає принцип колективної оборони: збройний напад на одного або кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх союзників.

Фіцо поставив питання, чи готова Словаччина в такій ситуації направити тисячі своїх військовослужбовців для участі у бойових діях.

«Чи можете ви уявити, пані та панове, що була б застосована 5 стаття договору НАТО? Хтось може собі це уявити? Хтось може уявити, що нам скажуть: готуйте 5 тисяч солдатів, 10 тисяч солдатів, і вони підуть кудись битися? А ми навіть не знатимемо, з ким, чому і за що. Я не бажаю, щоб Словаччина була частиною якогось військового конфлікту через якусь 5 статтю. Як прем'єр-міністр я робитиму все для того, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт», – сказав словацький прем'єр.

При цьому в наведеній частині виступу Фіцо не заявляв безпосередньо, що Росія нападе на одну з держав НАТО, і не називав РФ країною, проти якої Словаччині доведеться воювати. Його слова стосувалися можливого застосування механізму колективної оборони Альянсу та участі Словаччини у військовому конфлікті.

Нагадаємо, Європейський Союз готує власний механізм реагування на безпекові загрози, аналогічний четвертій статті Північноатлантичного договору. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Європі потрібні спільні правила реагування на інциденти, які ще не є збройною агресією, але вже становлять очевидну загрозу національній безпеці держав. Йдеться, зокрема, про кібератаки, диверсії, підпали та вторгнення безпілотників у повітряний простір.