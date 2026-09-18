Головна Світ Політика
search button user button menu button

«З ким ми хочемо битися?». Прем'єр Словаччини висловився про захист НАТО від Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«З ким ми хочемо битися?». Прем'єр Словаччини висловився про захист НАТО від Росії
Прем'є-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловився про можливий військовий конфлікт НАТО з Росією
скриншот з відео

Роберт Фіцо заявив, що зробить усе, аби Словаччина не була втягнута у військовий конфлікт у разі застосування 5 статті НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не хоче участі своєї країни у військовому конфлікті в разі застосування 5 статті Північноатлантичного договору. Водночас Росію як потенційного противника під час цієї частини виступу словацький прем'єр прямо не назвав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Фіцо перед студентами та працівниками лікарні у Прешові.

Говорячи про безпекову ситуацію в Європі, Фіцо розкритикував те, що він назвав «войовничими розмовами». На його думку, європейські політики приділяють їм увагу на тлі проблем із нелегальною міграцією, конкурентоспроможністю та високими цінами на енергоносії.

«Здається… що іноді з'являється тенденція підміняти нездатність вирішувати такі проблеми, як нелегальна міграція, конкурентоспроможність, високі ціни на енергоносії тим, що ми пропонуємо ось ці войовничі розмови: мовляв, давайте, давайте битися. Заради Бога, з ким ми хочемо битися? З ким?», – заявив Фіцо.

Окремо прем'єр Словаччини зупинився на можливому застосуванні 5 статті Північноатлантичного договору. Вона передбачає принцип колективної оборони: збройний напад на одного або кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх союзників.

Фіцо поставив питання, чи готова Словаччина в такій ситуації направити тисячі своїх військовослужбовців для участі у бойових діях.

«Чи можете ви уявити, пані та панове, що була б застосована 5 стаття договору НАТО? Хтось може собі це уявити? Хтось може уявити, що нам скажуть: готуйте 5 тисяч солдатів, 10 тисяч солдатів, і вони підуть кудись битися? А ми навіть не знатимемо, з ким, чому і за що. Я не бажаю, щоб Словаччина була частиною якогось військового конфлікту через якусь 5 статтю. Як прем'єр-міністр я робитиму все для того, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт», – сказав словацький прем'єр.

При цьому в наведеній частині виступу Фіцо не заявляв безпосередньо, що Росія нападе на одну з держав НАТО, і не називав РФ країною, проти якої Словаччині доведеться воювати. Його слова стосувалися можливого застосування механізму колективної оборони Альянсу та участі Словаччини у військовому конфлікті.

Нагадаємо, Європейський Союз готує власний механізм реагування на безпекові загрози, аналогічний четвертій статті Північноатлантичного договору. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Європі потрібні спільні правила реагування на інциденти, які ще не є збройною агресією, але вже становлять очевидну загрозу національній безпеці держав. Йдеться, зокрема, про кібератаки, диверсії, підпали та вторгнення безпілотників у повітряний простір.

Читайте також:

Теги: Словаччина Роберт Фіцо НАТО війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по рейсовому мікроавтобусу
Удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Президент зробив заяву
16 вересня, 11:40
Копенгаген вважає такі дії небезпечними на тлі зростання військової активності Росії
Данія звинуватила Росію у провокації з військовим гелікоптером – Guardian
15 вересня, 12:50
Американський президент не уточнив, про яку саме модифікацію ракет йдеться
Трамп готовий дозволити Україні виробляти старішу версію ракет Patriot
14 вересня, 10:52
Після атаки транспортний засіб загорівся
Окупанти вдарили дроном по вантажівці в Запоріжжі: поранено водія
3 вересня, 14:52
Маски зняті. Російські чиновники перестали приховувати людожерство
Маски зняті. Російські чиновники перестали приховувати людожерство
2 вересня, 21:38
Залужний пояснив, як Україна може перехопити ініціативу у Росії
Як перемогти Росію? Залужний назвав єдину стратегію, як обхитрити Путіна
25 серпня, 12:25
У Пермі атаковано один із найбільших НПЗ «Лукойлу» в РФ
Генштаб розкрив деталі ураження нафтопереробного заводу у Пермі
21 серпня, 13:00
До гасіння вогню залучено авіацію ДСНС
Ліквідація наслідків атаки на Київщину: рятувальники показали ситуацію на об'єктах (фото)
20 серпня, 12:50
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки
РФ вдарила КАБом по Запоріжжю: виникла пожежа, пошкоджено будинки
19 серпня, 07:36

Політика

«З ким ми хочемо битися?». Прем'єр Словаччини висловився про захист НАТО від Росії
«З ким ми хочемо битися?». Прем'єр Словаччини висловився про захист НАТО від Росії
Російські вибори стартували з повідомлень про примус і недопуск спостерігачів
Російські вибори стартували з повідомлень про примус і недопуск спостерігачів
Сестра Кім Чен Ина пояснила, що підштовхує КНДР до нарощування ядерної зброї
Сестра Кім Чен Ина пояснила, що підштовхує КНДР до нарощування ядерної зброї
Мадяр заявив про перевірки статків угорських політиків за останні 20 років
Мадяр заявив про перевірки статків угорських політиків за останні 20 років
Білий дім розглядає окремі економічні угоди з РФ до завершення війни в Україні – NYT
Білий дім розглядає окремі економічні угоди з РФ до завершення війни в Україні – NYT
Навіщо Росія посилює свої атаки на Європу. Аналіз CNN
Навіщо Росія посилює свої атаки на Європу. Аналіз CNN

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
156K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 вересня 2026
128K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
75K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua