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Кремль відреагував на запрошення Путіна на саміт G20 у США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Кремль відреагував на запрошення Путіна на саміт G20 у США
Пєсков: Росія вдячна за запрошення Путіна на саміт G20
фото: росЗМІ

Запрошення Путіна на саміт G20 у США буде розглянуто через дипломатичні канали

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі позитивно сприйняли запрошення американської сторони для Володимира Путіна на саміт G20. Про це пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, це питання надалі буде розглянуто через дипломатичні канали. Остаточного рішення щодо участі російського президента у зустрічі лідерів країн «Великої двадцятки» поки не озвучено.

«Росія вдячна за запрошення Путіна на саміт G20 – далі це пропрацюють дипломатичними каналами», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 23 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Нью-Йорку зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо.

Як повідомлялося, Марко Рубіо після розмови з міністром закордонних справ РФ заявив, що Україна та Росія висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке може стосуватися енергетики та зерна. «Обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики. Очевидно, що й це буде непросто, але це те, у чому обидві сторони висловили зацікавленість», – сказав він.

Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що російського диктатора Володимира Путіна офіційно запрошено на саміт G20.

Державний секретар США заявив журналістам у Нью-Йорку, що сподівається, що Путін прийме запрошення, оскільки це дасть диктатору можливість поспілкуватися з Дональдом Трампом. Лідери двох країн не зустрічалися з часу саміту в Анкориджі, штат Аляска, у серпні минулого року.

Теги: Велика двадцятка росія Дмитро Пєсков путін США

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