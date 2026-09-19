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На Азійських іграх перед матчем збірної Південної Кореї помилково увімкнули гімн КНДР

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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На Азійських іграх перед матчем збірної Південної Кореї помилково увімкнули гімн КНДР
Південна Корея та КНДР є заклятими ворогами
фото: WFTV

Організатори Азійських ігор продовжують припускатися помилок на турнірі

Організатори Азійських ігор припустилися серйозної помилки перед матчем чоловічих хокейних збірних Південної Кореї та Бангладешу: замість гімну Південної Кореї на стадіоні в японському Ґіфу пролунав державний гімн Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Південнокорейські хокеїсти, які вишикувалися перед початком зустрічі, почали розгублено озиралися навколо. Деякі спортсмени стояли струнко, інші проводили руками по волоссю, а кілька гравців поклали праву руку на серце. Стадіонний диктор невдовзі вибачився за помилку. «Нам дуже шкода, надзвичайно шкода. Замість державного гімну Республіки Корея ми увімкнули іншу композицію», – заявив він.

Організатори спочатку виконали гімн Бангладешу, після чого ввімкнули правильний гімн Південної Кореї. Водночас через затримку арбітр попросив команди обмінятися привітаннями ще під час його звучання, тому корейські хокеїсти розпочали матч, не встигнувши заспівати власний гімн. Зрештою Південна Корея впевнено перемогла Бангладеш із рахунком 5:0.

Інцидент назвали незручним непорозумінням. Помилка мала особливо чутливий характер, адже в Південній Кореї гімн КНДР та інша символіка північного сусіда заборонені. Корейська війна 1950-1953 років завершилася перемир’ям, а не мирним договором, тому дві країни формально досі перебувають у стані війни.

Це не перша організаційна проблема на нинішніх Азійських іграх. Раніше південнокорейські баскетболісти скаржилися на розмір своїх номерів, а транспортні труднощі завадили підготовці чоловічої футбольної збірної, яка є чинним чемпіоном турніру.

Нагадаємо, що футбольна асоціація Кореї постачала повій арбітрам. У 2011-2012 роках Футбольна асоціація Кореї організовувала рефері відвідини масажних салонів і закладів для дорослих до та після міжнародних матчів у Республіці Корея. 

Теги: Південна Корея війна Бангладеш Північна Корея

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