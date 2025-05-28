Сьогодні Зеленський відвідає Берлін: деталі від німецького уряду

Сьогодні Мерц прийме Зеленського з військовими почестями в канцелярії

«Візит буде присвячений підтримці Німеччиною України та зусиллям із досягнення припинення вогню»

Сьогодні, 28 травня, Володимир Зеленський відвідає Берлін. Уряд Німеччини офіційно підтвердив візит президента України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NTV.

За словами прессекретаря німецького уряду Штефана Корнеліуса, канцлер Фрідріх Мерц прийме Зеленського з військовими почестями в канцелярії: «Візит буде присвячений підтримці Німеччиною України та зусиллям із досягнення припинення вогню».

Після завершення переговорів заплановано спільний обід, а о 13:30 відбудеться спільна пресконференція. Згодом обидві делегації проведуть зустріч із представниками німецького бізнесу.

«У другій половині дня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром», – сказав Корнеліус. За його даними, переговори Зеленського і Штайнмаєра відбудуться в палаці Бельвю.

До слова, рішення про скасування обмежень на застосування далекобійної зброї, яка постачається до Києва, було ухвалене кілька місяців тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Як повідомлялося, Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. За словами німецького канцлера Фрідріха Мерца, відтепер Україна має дозвіл завдавати удари на великі відстані із західної зброї по території Росії.