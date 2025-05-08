«Мав гарну розмову з Трампом»: Зеленський повідомив деталі

Трамп та Зеленський обговорили конкретні кроки, які можуть бути зроблені в подальшому заради досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

Президент розповів, що вони із Трампом привітали народи з днем перемоги у Європі – перемоги над нацизмом. Крім того, привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство, який відкриває багато нових можливостей для співпраці.

Трамп та Зеленський обговорили конкретні кроки, які можуть бути зроблені в подальшому заради досягнення миру. Американський президент цікавився ситуацією на полі бою та був коротко проінформований.

«Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню», – зазначив Зеленський.

Зеленський розповів, що Трамп підтвердив бажання завершити війну, він готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню.

«Ми погодили подальші контакти» – підсумував Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував розмову із українським президентом Володимиром Зеленським. «Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкоземельних елементів. Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади, і ми цінуємо це», – заявив Трамп.

Як повідомлялося, 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили подальшу співпрацю між країнами.