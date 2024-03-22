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Соратниця Трампа ініціювала відставку спікера Палати представників – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Соратниця Трампа ініціювала відставку спікера Палати представників – ЗМІ
Як зазначає видання, наразі неясно, чи знайдеться достатньо голосів, щоб відсторонити спікера Джонсона
фото з відкритих джерел

Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про відставку з посади спікера-однопартійця Майка Джонсона

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, що належить до числа трампістів, ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона. Про це повідомляє The Hill.

За словами поінформованого джерела, Грін подала клопотання про відставку з посади спікера – той самий процедурний крок, який призвів до відставки колишнього спікера від республіканців Кевіна Маккарті у жовтні 2023 року.

Цьому передувало схвалення Палатою представників пакета законопроєктів про витрати, щоб запобігти призупиненню роботи уряду США.

В ефірі подкасту Стіва Беннона в п'ятницю вранці Грін звинуватила Джонсона в тому, що він занадто багато віддав президенту Джо Байдену та демократам під час переговорів про фінансування уряду.

Неясно, чи знайдеться достатньо голосів, щоб відсторонити спікера. Як зазначає The Hill, це пов'язано з тим, що низка демократів, які одноголосно проголосували за відставку Маккарті у жовтні, заявляють, що підтримають Джонсона, якщо він продовжить укладати двопартійні угоди з Байденом щодо таких питань, як фінансування уряду та допомога Україні.

Джонсон відмовився розглядати схвалений Сенатом пакет підтримки України, але пообіцяв працювати над версією законопроєкту для Палати представників, коли Конгрес повернеться до Вашингтона в середині наступного місяця після канікул.

Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму $1,2 трлн всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.

За пакет, 70% коштів якого спрямують на оборону, проголосували 286 конгресменів, проти – 134. Тепер його має схвалити Сенат, де сподіваються провести голосування пізніше в п'ятницю.

Спікер Майк Джонсон від республіканців вніс законопроєкт на розгляд за спрощеною процедурою, яка вимагає підтримки двох третин голосів для його схвалення.

До слова, віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина заявила, що ключовими противниками рішення щодо надання Україні запрошення на вступ до НАТО є США та Німеччина. Вони не дають навіть можливості розвиватися цьому діалогу.

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Теги: США Дональд Трамп політика Сенат США

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