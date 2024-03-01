Американців спіткала нова проблема після пандемії коронавірусу

The New York Times: щодня від алкоголю вмирають понад 500 американців





Згідно з новим дослідженням, опублікованим Центром з контролю та профілактики захворювань США (CDC), кількість смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю, зросла в США за останні роки майже на 30%. Про це пише видання The New York Times.

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Як пише видання, зростання смертності, пов’язаної з надмірним вживанням алкоголю, вразило всі вікові групи американців. Середня кількість таких смертей зросла більш ніж на 29% з 2016-17 по 2020-21 роки, йдеться у звіті, опублікованому в четвер. Протягом 2016-2017 років було зареєстровано 137 927 смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю, а за 2020-2021 роки – 178 307.

Американські медики та фахівці Центру з контролю та профілактики захворювань США говорять про наслідки пандемії коронавірусу – американці п'ють дедалі більше. У розпал пандемії, 2021 року, від наслідків зловживання алкоголем помирало по 500 жителів країни щодня. Але коронавірус вщух, а американці продовжують зловживати і п'ють все більше, нехай уже й не сидять у домівках на карантині. Минулі дослідження показали, що люди купували більше алкоголю, особливо міцних напоїв і вина, на початку пандемії. Згідно з іншими дослідженнями, у 2022 році рівень алкоголізму серед дорослих віком від 35 до 50 років серед американців був вищим, ніж будь-який інший рік за останнє десятиліття.

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Так, у 2021 року, уточнюють медики, смертність від алкоголю в США різко зросла відразу на 30%. Причому, серед чоловіків-американців подібних випадків набагато більше, ніж у жінок.

«Я думаю, що результати цього дослідження справді викликають тривогу», – вважає професор громадської охорони здоров'я Медичної школи Університету Тафтса доктор Майкл Сігел. «Це показує, що за останні шість років відбулося справді значне збільшення смертності, пов'язаної з алкоголем», – уточнює медик.

Результати за 2022-2023 роки поки невідомі, але лікарі США кажуть, що американці явно п'ють більше, ніж у пандемію і більше до неї.

Дослідники з CDC та Канадського інституту дослідження вживання психоактивних речовин зафіксували аж 58 причин смерті, прямо чи опосередковано пов’язаних із надмірним вживанням алкоголю. Надмірне вживання алкоголю може призвести до смертей, безпосередньо пов’язаних з алкоголем, таких як алкогольне захворювання печінки, отруєння алкоголем, самогубство через надмірне вживання алкоголю, аварії, тощо. Смертність також може бути частково пов’язана з надмірним вживанням алкоголю, наприклад, із хронічним гепатитом і деякими видами раку, хворобами серця та інсультом.

До слова, у Росії після початку повномасштабної війни з Україною у 2022 році почала збільшуватися кількість людей з діагнозом «алкогольна залежність». Це випливає із даних Росстату, опублікованих у збірнику «Охорона здоров'я в Росії-2023», пишуть росЗМІ.