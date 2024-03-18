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Білий дім відреагував на результати виборів у Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білий дім відреагував на результати виборів у Росії
У виборах у Росії не було нічого вільного чи справедливого
фото з відкритих джерел

На думку представника Білого дому, результат виборів не був непередбачуваним

Результати виборів у Росії не можна назвати чесними або справедливими. Про це сказав на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«По-перше, результат виборів не був непередбачуваним, тому що Путін закрив політичний простір, ув’язнив політичних опонентів, деякі з яких трагічно загинули. Тому в цих виборах не було нічого вільного чи справедливого», – сказав радник.

Водночас він додав, що реальність полягає в тому, що Путін – президент Росії, і доводиться мати справу з цією реальністю.

«Реальність така, що Путін є президентом Росії. Нам доводилося мати справу з цією реальністю протягом війни в Україні, під час інших агресій, здійснених Росією, під час інших кроків, що суперечать національним інтересам США, які ми бачили від цього президента РФ. Однак ця реальність не означає, що ці вибори не були чимось таким, що відповідало будь-яким критеріям», – додав Салліван.

Нагадаємо, Путін вчергове став президентом РФ. Після опрацювання 100% протоколів, якщо вірити даними Центрвиборчкому Росії, Путін набирає 87,28% голосів. Явка на виборах склала 77,44%.

Суперники диктатора разом набирають менше ніж 13% голосів: Микола Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонід Слуцький – 3,20%.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Польщі заявило, що вибори в Росії не можна вважати законними, чесними та вільними, заявила пресслужба відомства. Там виступили із заявою, що голосування було організовано «всупереч міжнародному праву» та на «тимчасово окупованих територіях України», а також відбувалося на тлі «найжорстокіших репресій проти населення».

До слова, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що процедура, що імітує голосування за вибори президента Росії, проходила в умовах безпрецедентних обмежень громадянських і політичних прав, не може вважатися і називатися виборами.

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Теги: вибори в Росії США президент путін вибори

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