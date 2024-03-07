Фермерам у ЄС стане краще? Член Єврокомісії повідомив, на які законодавчі зміни чекати

Член Єврокомісії Януш Войцеховський розповів, які заходи підуть на користь європейським фермерам

Єврокомісія має намір наступного тижня виступити з новими законодавчими пропозиціями, щоб піти на зустріч протестуючим сільгоспвиробникам, повідомив польській радіостанції RMF FM член Єврокомісії, який займається сільським господарством, Януш Войцеховський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Надійдуть пропозиції щодо зниження тягаря для фермерів», – сказав він, додавши, що «йдеться про пакет заходів, які покликані не так зняти побоювання сільгоспвиробників з приводу «Зеленого курсу», скільки позбавити їх від його елементів, що містяться у спільній сільськогосподарській політиці ЄС». За його словами, «ці заходи підуть на користь фермерам».

Зокрема, зазначив Войцеховський, ці заходи передбачають повну відмову від обов'язкового утримання «під паром» (йдеться про збереження певних територій незасіяними – «Главком») чотирьох відсотків земельних угідь. При цьому фермери матимуть змогу продовжити тримати землю «під паром», і за це вони отримуватимуть винагороди.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Януш Войцеховський запевнив, що життя фермерів у Європі покращиться фото: PAP

Крім того, продовжив він, сільськогосподарські угіддя площею до 10 га планується звільнити від контролю за дотриманням екологічних умов, тому фермерів не каратимуть за їхнє невиконання. А у Польщі ферми площею до 10 га становлять три чверті від усіх сільськогосподарських ферм.

Войцеховський також запропонує розширити можливість надання державної допомоги фермерам у зв'язку із безмитними постачаннями агропродукції з України. На сьогоднішній день у рамках такої підтримки фермери отримали 4 млрд євро.

Аграрії протестують у Польщі та інших країнах Європи вже кілька тижнів. Протестувальники вимагають або реформи, або відмови від політики «Зеленого курсу» та спільної сільськогосподарської політики ЄС.

«Зелений курс» ЄС передбачає досягнення кліматичної нейтральності державами-членами до 2050 року шляхом, у тому числі, впровадження методів «стійкого сільського господарства», часто несумісних із інтенсивним сільгоспвиробництвом, що склалося. Польські фермери також протестують проти постачання сільськогосподарських товарів з України на умовах, які, на їхню думку, підривають сумлінну конкуренцію і навіть висипають зерно з українських вантажівок на кордоні

До слова, понад половина жителів Польщі вважають, що політика Єврокомісії та попереднього уряду правої партії «Право і справедливість» погіршила становище польських фермерів і безпосередньо вплинула на ситуацію на українсько-польському кордоні. Це випливає з опитування, проведеного соціологічним центром SW Research на замовлення газети Rzeczpospolita.