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Культовий режисер постане перед судом через звинувачення у зґвалтуванні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Культовий режисер постане перед судом через звинувачення у зґвалтуванні
Суд над Романом Поланскі призначений на серпень 2025 року
фото: Flickr

Режисера звинувачують у зґвалтуванні, яке нібито відбулося в 1973 році

90-річний кінорежисер Роман Поланскі наступного року постане перед цивільним судом у Лос-Анджелесі у зв'язку зі звинуваченнями у зґвалтуванні дівчинки-підлітка у 1973 році. Адвокатка Глорія Оллред повідомила, що суддя призначив суд на серпень 2025 року, пише The Guardian.

Поланскі звинувачують у зґвалтуванні, сексуальному насильстві і навмисному заподіянні сильного емоційного стресу через інцидент, який нібито стався в 1973 році. Вперше жінка висунула звинувачення проти відомого режисера в 2017 році – вона заявила, що режисер нібито зґвалтував її неповнолітньою у 1973 році.

Позов було подано лише минулого року, після змін в каліфорнійському законодавстві, що надають жертвам сексуального насильства більше часу для подачі позовів проти кривдників. «Мені знадобилося дуже багато часу, щоб вирішити подати цей позов проти пана Поланскі, але я нарешті прийняла це рішення і вирішила, що хочу подати його, щоб домогтися справедливості та відповідальності», – наголосила жінка.

90-річного Романа Поланскі неодноразово звинувачували в сексуальному насильстві. У період із 2017 по 2019 рік чотири жінки звинуватили режисера в сексуальному насильстві над ними в 1970-х роках. Троє, як стверджується, тоді були неповнолітніми. Серед них – художниця Маріанна Барнард, яка заявила, що Поланскі зґвалтував її в 10-річному віці; британська акторка Шарлотта Льюїс, яка звинуватила режисера в сексуальному нападі на неї в 1983 році (їй було 16). Поланскі заперечував ці звинувачення.

Роман Поланскі
Роман Поланскі
фото з відкритих джерел

Однак у 1978 році Поланскі все ж визнав свою провину в одному злочині – зґвалтуванні 13-річної Саманти Геймер в 1977 році. Він погодився на угоду про визнання провини та відсидів у в'язниці лише 42 дні. У 1978 році він утік із США, будучи ще на випробувальному терміні, після того, як його адвокати дізналися, що йому загрожує ув'язнення за додатковими звинуваченнями.

Через десятиліття, 2009 року, під час поїздки на кінофестиваль до Цюріха, його затримали швейцарська поліція у спробі США видати його. Швейцарський суд у результаті відхилив запит та звільнив Поланскі. Тим часом приїхати до Америки режисер не може досі.

До слова, колишня модель Саманта Геймер, у згвалтуванні якої звинувачують всесвітньо відомого режисера Романа Поланскі, дала інтерв'ю його дружині, актрисі Емманюель Сеньє. Вона вважає, що арешт і події, що послідували за цим, дуже несправедливі по відношенню до Поланскі. На думку жертви згвалтування, режисер вже відбув свій термін.

Теги: зґвалтування акторка режиссер суд США

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