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Туреччина ініціює зустріч президентів: міністр привозив у Київ та Москву запрошення 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Туреччина ініціює зустріч президентів: міністр привозив у Київ та Москву запрошення 
Фідан та Сибіга нещодавно провели зустріч
фото: МЗС України

«Якщо переговори просуватимуться, зустріч лідерів буде неминучою»

Міністр закордонних справ Туреччина Хакан Фідан заявив, що під час візитів до Києва та Москви передав запрошення президента Реджепа Таїпа Ердогана провести зустріч президентів у Туреччині. Про це він сказав в ефірі телеканалу TRT Haber, передає «Главком».

За його словами, для майбутньої зустрічі мають бути досягнуті певні результати та проведена підготовка.

Фідан нагадав, що Ердоган ще раніше висловив готовність прийняти в Туреччині зустріч президентів. «Немає іншого лідера, якого б одночасно знали, поважали й якому довіряли всі троє. Місце можна знайти, але з точки зору політичного лідерства, глобального авторитету, досвіду, чесності, довіри та професіоналізму очолюваних ним структур – іншого такого лідера немає», – каже міністр.

Він зазначив, що якщо переговори просуватимуться, зустріч лідерів буде неминучою. Водночас він не додав, чи йдеться про особисту зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна, чи чотиристороння зустріч лідерів за участі президента США Дональда Трампа та Ердогана.

Хакан Фідан також заявив, що Анкара очікує проведення наступного раунду переговорів між Росією та Україною. «Ми сподіваємося, що відбудеться і наступний раунд. Обидві сторони бачать користь у тому, щоб збиратися за одним столом», – зазначив він.

Як повідомлялося, 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підбив офіційні висновки України за підсумками другої зустрічі у Стамбулі. 

«Росія не відреагувала на наш документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни. Ми надіслали його заздалегідь до зустрічі. Під час зустрічі наша делегація запитала росіян, які їхні міркування. Вони не надали жодної відповіді. Ні під час зустрічі, ні після неї», – наголосив міністр. Зі слів Сибіги, Україна вимагає відповіді від Росії: «Кожен день мовчання з їхнього боку доводить їхнє бажання продовжувати війну».

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган путін Україна переговори

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