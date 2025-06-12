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Спецпредставник Трампа порівняв Зеленського з Лінкольном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Спецпредставник Трампа порівняв Зеленського з Лінкольном
Спецпредставник стверджує, що переконував Трампа зважати на зусилля Зеленського для досягнення миру
скріншот з відео

Келлог: «Президент Зеленський веде війну за виживання нації на своїй землі, і це те, що зробив Авраам Лінкольн»

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог порівняв президента України Володимира Зеленського з 16-м президентом США Авраамом Лінкольном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ посадовця на форумі Німецького фонду Маршалла у Брюсселі.

«У нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який робив би те, що зробив президент Зеленський… Президент Зеленський веде війну за виживання нації на своїй землі, і це те, що зробив Авраам Лінкольн. Він боровся на своїй землі за виживання нації і національний суверенітет. І коли ви бачите це, ви повинні зрозуміти проблеми, з якими вони зіткнулися прямо зараз на полі бою», – зазначив Келлог.

Як зазначив спецпредставника Трампа, адміністрація Трампа іноді не бачить, що Україна бореться за незалежність, оскільки «не ставить себе на місце українців» і «не розуміє, як вибратися з цієї ситуації». Келлог вважає, що РФ «не розуміє нічого, крім сили, а Америка має цю силу».

Нагадаємо, президент України запевнив, що попри схвальну риторику президента США Дональда Трампа у бік диктатора Путіна, американський лідер не зовсім довіряє російській стороні. «Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита та чесна щодо війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу», – зазначив Зеленський.

За словами українського лідера, тільки США мають силу, щоб зупинити російську ворожу армію та Путіна. Йдеться насамперед про санкції, з якими, на думку Зеленського, Штати гальмують процес. Раніше Трамп заявив, що готовий запровадити додаткові санкції проти Росії лише в разі потреби. «Якщо я вважатиму, що Росія не збирається укладати угоду або припиняти кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно, – казав він.

До слова, Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін веде переговори з Україною тільки через загрозу нових санкцій. Зеленський розповів, що Росії важливо показати президенту США Дональду Трампу, що «між Україною і РФ є дипломатичний міст».

 

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Теги: Кіт Келлог США Володимир Зеленський президент

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