У Данії правоохоронці запобігли ймовірному вбивству українського репера Kyivstoner (Альберта Васильєва), яке, за версією слідства, готували на замовлення російської розвідки. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За інформацією журналістів, двох громадян Данії підозрюють у тому, що їх завербували російські спецслужби для вбивства українського виконавця. Поліція затримала чоловіків незадовго до концерту Kyivstoner, який мав відбутися 25 вересня в Данії. Після затримання виступ скасували.

Обох підозрюваних заарештували ще у вересні. За даними видання, їх зупинили в автомобілі в районі Геллеруп неподалік Копенгагена. У машині правоохоронці виявили кілька одиниць зброї.

Під час судового засідання чоловіки заперечили свою причетність до протиправної діяльності. Наразі невідомо, як саме російські спецслужби могли завербувати підозрюваних і яким чином правоохоронці вийшли на слід імовірного плану вбивства.

У справі також фігурують ще двоє чоловіків, яких затримали разом із підозрюваними. Утім, їм не висували обвинувачень у причетності до планування вбивства українського репера. За інформацією данського мовника, усі четверо перебувають під вартою з вересня.

Посольство Росії в Копенгагені не надало оперативної відповіді на запит Reuters щодо цієї справи.

20 листопада керівництво данської Служби безпеки та розвідки (PET), а також міністри закордонних справ і юстиції країни мали провести брифінги щодо підозр у підготовці замаху. Раніше PET попереджала, що Росія вербує громадян Данії для організації диверсій проти данських оборонних підприємств, які співпрацюють з Україною.

Варто нагадати, що на російському державному пропагандистському телеканалі «Россия 1» прозвучали відкриті заклики до фізичної ліквідації українського репера та блогера Альберта Васильєва, більш відомого під псевдонімом Kyivstoner.