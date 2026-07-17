Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Пропагандисти РФ закликали вбити репера Kyivstoner через вигадані ФСБ «диверсії»

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
На російському телебаченні закликали до ліквідації українського репера та блогера Київстонера
фото: facebook.com/kyivstoner

На федеральному ТБ Росії оголосили «доведеною» провину блогера у підготовці атак у Підмосков'ї та вимагають його ліквідації

На російському державному пропагандистському телеканалі «Россия 1» прозвучали відкриті заклики до фізичної ліквідації українського репера та блогера Альберта Васильєва, більш відомого під псевдонімом Kyivstoner. Як пише «Главком» , це відбулося після того, як ФСБ РФ звинуватила його в нібито причетності до підготовки диверсії або теракту в Підмосков'ї.

Так, 14 липня ФСБ заявила, що нібито запобігла атаці 35 FPV-дронів на стратегічне підприємство в Підмосков'ї. Російські спецслужби публічно оголосили, що безпілотники були доставлені до Росії через країни Європи, а Kyivstoner начебто координував логістику операції та дії її учасників. Російська сторона також повідомила про затримання одного з підозрюваних і загибель іншого під час затримання. 

І хоч жодних переконливих чи юридично обґрунтованих доказів на підтвердження цієї версії російська сторона не надала, однак цю тему миттєво підхопили державні медіа РФ.

Зокрема, у трансляції федерального каналу «Россия 1» пропагандист Сергій Зєнін виступив із агресивними заявами на адресу Васильєва:

  • він назвав українського виконавця «ціллю для російської розвідки»;
  • заявив, що провина репера у звинуваченнях від ФСБ нібито є повністю «доведеною».

Крім того, що Сергій Зєнінт використовував прямі заклики до фізичного знищення артиста, він ще й супроводжував свої слова образливою та ксенофобською риторикою.

Водночас жодних судових рішень щодо Kyivstoner не існує, а озвучені твердження базуються виключно на версії російської спецслужби, яка не надала незалежно перевірених доказів своїх звинувачень.

Нагадаємо, що Альберт Васильєв (Kyivstoner) є відомим українським блогером, актором та колишнім учасником популярного гурту «Грибы». Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році артист чітко засудив російську агресію, розірвав будь-які зв'язки з РФ та активно висловлює проукраїнську позицію.

Офіційні коментарі від самого музиканта чи українських правоохоронних органів щодо закидів ФСБ наразі не надходили.

До слова, раніше російська пропаганда звинуватила Україну в ударі по пасажирському автобусу «Мінськ – Анапа» у Брянській області. Генеральний штаб ЗСУ спростував ці заяви Росії. У військовому командуванні наголосили, що Сили оборони не атакували цивільний транспорт, а інформацію назвали сфабрикованою провокацією. За словами речника Генштабу Андрія Ковальова, Росія поширює цей фейк, щоб відвернути увагу від масованої атаки на Київ.

Читайте також:

Теги: росія ФСБ злочин диверсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доходи від нафтового експорту Росії в травні зменшилися на $710 млн порівняно з квітнем
Росія видобуватиме менше нафти через атаки по НПЗ – МЕА
18 червня, 00:58
В російському Слов'янську-на-Кубані атаковано НПЗ
В російському Слов'янську-на-Кубані атаковано НПЗ
28 червня, 02:32
На знімку чітко видно, що на судні триває пожежа
Супутники зафіксували уражені танкери РФ в Азовському морі: оприлюднені знімки
10 липня, 17:01
Мільйони українців, які лишаються під окупацією, зазнають системного тиску, порушень прав людини та примусової русифікації
Омбудсмен розповів, скільки українців залишається на окупованих територіях
9 липня, 22:40
Путін почав втрачати головну перевагу у війні
Путін буде правити до кінця 2026 року? Невідомий поставив $370 тис. на відставку диктатора
1 липня, 19:09
Наслідки атаки на Кстово
Уражено нафтоперекачувальну станцію, яка транспортує пальне до центральних регіонів РФ
2 липня, 12:23
ЗСУ позбавили Росію важливих елементів військової логістики
Генштаб підтвердив удари по двох російських НПЗ та аеродрому
8 липня, 11:40
Творець дизайну BMW X5 став громадянином Росії
Повторив приклад Депардьє: дизайнер легендарних BMW отримав паспорт РФ
14 липня, 03:20
Чорногорія готується скасувати безвіз для росіян і білорусів
Брюссель змусив популярний курорт змінити правила для росіян
Вчора, 18:40

Шоу-біз

Легендарний Анатолій Хостікоєв пояснив, чому переживає за синів-акторів
Легендарний Анатолій Хостікоєв пояснив, чому переживає за синів-акторів
Пропагандисти РФ закликали вбити репера Kyivstoner через вигадані ФСБ «диверсії»
Пропагандисти РФ закликали вбити репера Kyivstoner через вигадані ФСБ «диверсії»
89-річна Ада Роговцева показала свіже фото в день народження
89-річна Ада Роговцева показала свіже фото в день народження
Будинок відомої акторки постраждав через нічну атаку на Київ (фото)
Будинок відомої акторки постраждав через нічну атаку на Київ (фото)
Зірки підтримали Михайла Федорова на мітингах проти його звільнення (фото)
Зірки підтримали Михайла Федорова на мітингах проти його звільнення (фото)
Ада Роговцева святкує 89-річчя. Найвідоміші ролі легендарної акторки
Ада Роговцева святкує 89-річчя. Найвідоміші ролі легендарної акторки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
181K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Сьогодні, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua