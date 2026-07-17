Пропагандисти РФ закликали вбити репера Kyivstoner через вигадані ФСБ «диверсії»

На федеральному ТБ Росії оголосили «доведеною» провину блогера у підготовці атак у Підмосков'ї та вимагають його ліквідації

На російському державному пропагандистському телеканалі «Россия 1» прозвучали відкриті заклики до фізичної ліквідації українського репера та блогера Альберта Васильєва, більш відомого під псевдонімом Kyivstoner. Як пише «Главком» , це відбулося після того, як ФСБ РФ звинуватила його в нібито причетності до підготовки диверсії або теракту в Підмосков'ї.

Так, 14 липня ФСБ заявила, що нібито запобігла атаці 35 FPV-дронів на стратегічне підприємство в Підмосков'ї. Російські спецслужби публічно оголосили, що безпілотники були доставлені до Росії через країни Європи, а Kyivstoner начебто координував логістику операції та дії її учасників. Російська сторона також повідомила про затримання одного з підозрюваних і загибель іншого під час затримання.

І хоч жодних переконливих чи юридично обґрунтованих доказів на підтвердження цієї версії російська сторона не надала, однак цю тему миттєво підхопили державні медіа РФ.

Зокрема, у трансляції федерального каналу «Россия 1» пропагандист Сергій Зєнін виступив із агресивними заявами на адресу Васильєва:

він назвав українського виконавця «ціллю для російської розвідки»;

заявив, що провина репера у звинуваченнях від ФСБ нібито є повністю «доведеною».

Крім того, що Сергій Зєнінт використовував прямі заклики до фізичного знищення артиста, він ще й супроводжував свої слова образливою та ксенофобською риторикою.

Водночас жодних судових рішень щодо Kyivstoner не існує, а озвучені твердження базуються виключно на версії російської спецслужби, яка не надала незалежно перевірених доказів своїх звинувачень.

Нагадаємо, що Альберт Васильєв (Kyivstoner) є відомим українським блогером, актором та колишнім учасником популярного гурту «Грибы». Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році артист чітко засудив російську агресію, розірвав будь-які зв'язки з РФ та активно висловлює проукраїнську позицію.

Офіційні коментарі від самого музиканта чи українських правоохоронних органів щодо закидів ФСБ наразі не надходили.

До слова, раніше російська пропаганда звинуватила Україну в ударі по пасажирському автобусу «Мінськ – Анапа» у Брянській області. Генеральний штаб ЗСУ спростував ці заяви Росії. У військовому командуванні наголосили, що Сили оборони не атакували цивільний транспорт, а інформацію назвали сфабрикованою провокацією. За словами речника Генштабу Андрія Ковальова, Росія поширює цей фейк, щоб відвернути увагу від масованої атаки на Київ.