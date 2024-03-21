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Спікер Палати представників США дав обіцянку щодо допомоги Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Спікер Палати представників США дав обіцянку щодо допомоги Україні
За словами Джонсона, до пакета підтримки України та партнерів конгресмени перейдуть вже найближчим часом
фото з відкритих джерел

За словами спікера Джонсона, наразі ведеться «багато вдумливої та цілеспрямованої роботи» щодо додаткового фінансування для партнерів США

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що після того, як питання погодження бюджету уряду Сполучених Штатів вже майже вирішили, до пакета підтримки України та партнерів перейдуть вже найближчим часом. Про це повідомляє «Голос Америки».

За словами спікера Палати представників, після вирішення бюджетних питань, конгресмени «переведуть увагу на це (додаткову допомогу американським союзникам – «Главком») та не зволікатимуть з цим».

Джонсон уточнив, що зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України, а мова йде про весь пакет додаткового фінансування для партнерів США.

«Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють... законопроєкт який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином, частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит», – зазначив він.

Спікер Палати представників вказав, що серед законодавців зараз ведеться «багато вдумливої, цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання».

«Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість надіслати світові потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам крокувати світом», – резюмував він.

Нагадаємо, міністр МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримує підтримку від партнерів у різному вигляді, тому не шокована пропозицією США щодо позики.

Зокрема, голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід вважає, що додаткове американське фінансування українських військ не забезпечить кардинальний прорив на полі бою, однак дасть змогу поступово відтісняти росіян.

До слова, Офіс генерального інспектора Пентагону запустив новий вебсайт, щоб надати американцям більше інформації про нагляд за американською зброєю та обладнанням, що надається Україні.

Читайте також: Американці загралися у політику. І це погано для України
Теги: США фінансування Україна

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