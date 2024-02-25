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Курс долара: прогноз банкіра на наступний тиждень

Наталія Порощук
glavcom.ua
Курс долара: прогноз банкіра на наступний тиждень
«Звісно заголовки новин можуть бути різними, але парадигма ринку не зміниться»
фото: bank.gov.ua

Курсові коливання 26 лютого – 3 березня можуть відбуватися як в бік зростання курсів, так і в бік їхнього зменшення

Наступного тижня не відбудеться помітних змін на валютному ринку: ситуація розвиватиметься досить динамічно, але без шкоди для трендів на поступову лібералізацію ринку з боку Національного банку. Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі rbc.ua.

«Звісно заголовки новин можуть бути різними, але парадигма ринку не зміниться: на фоні щоденних курсових змін, все ж вони не будуть аж надто помітними, вони скоріше за все будуть «косметичними»: 0,2-0,3 гривні на міжбанку та 0,3-0,5 гривні на готівковому ринку», – зазначив банкір.

Тарас Лєсовий каже, що як і тижнем раніше, курсові коливання 26 лютого – 3 березня можуть відбуватися як в бік зростання курсів, так і в бік їхнього зменшення, однак у межах умовних коридорів: 38,5-39,5 грн/долар та 41,5-43 грн/євро на міжбанку та 38,8-39,9 грн/долар та 41-43 грн/євро на готівковому ринку (іншими словами, курсові межі допустимих коливань залишаться майже без змін).

Нагадаємо, що ексголова Ради НБУ оцінив ризики для гривні. За його оцінками, нині потенціал утримання гривні є, він підкріплений допомогою міжнародних партнерів. Але для стабільного утримання курсу гривні в майбутньому потрібно розвивати виробничий потенціал та вибудовувати ефективну систему довгострокових і взаємовигідних відносин з міжнародними партнерами.

До слова, у Національному банку раніше пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.

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Теги: економіка гроші українці Україна курс долара

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