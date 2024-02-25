Курс долара: прогноз банкіра на наступний тиждень

«Звісно заголовки новин можуть бути різними, але парадигма ринку не зміниться»

Курсові коливання 26 лютого – 3 березня можуть відбуватися як в бік зростання курсів, так і в бік їхнього зменшення

Наступного тижня не відбудеться помітних змін на валютному ринку: ситуація розвиватиметься досить динамічно, але без шкоди для трендів на поступову лібералізацію ринку з боку Національного банку. Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі rbc.ua.

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«Звісно заголовки новин можуть бути різними, але парадигма ринку не зміниться: на фоні щоденних курсових змін, все ж вони не будуть аж надто помітними, вони скоріше за все будуть «косметичними»: 0,2-0,3 гривні на міжбанку та 0,3-0,5 гривні на готівковому ринку», – зазначив банкір.

Тарас Лєсовий каже, що як і тижнем раніше, курсові коливання 26 лютого – 3 березня можуть відбуватися як в бік зростання курсів, так і в бік їхнього зменшення, однак у межах умовних коридорів: 38,5-39,5 грн/долар та 41,5-43 грн/євро на міжбанку та 38,8-39,9 грн/долар та 41-43 грн/євро на готівковому ринку (іншими словами, курсові межі допустимих коливань залишаться майже без змін).

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Нагадаємо, що ексголова Ради НБУ оцінив ризики для гривні. За його оцінками, нині потенціал утримання гривні є, він підкріплений допомогою міжнародних партнерів. Але для стабільного утримання курсу гривні в майбутньому потрібно розвивати виробничий потенціал та вибудовувати ефективну систему довгострокових і взаємовигідних відносин з міжнародними партнерами.

До слова, у Національному банку раніше пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.