Кабмін бере новий кредит у ЄС

Передбачається виділення 4,5 млрд євро у березні та 1,5 млрд євро у квітні цього року

У цьому році Україна планує отримати від ЄС близько 16 млрд євро

Кабінет міністрів затвердив розпорядження про залучення позики від Європейського Союзу у розмірі 6 млрд. євро. Відповідний документ за № 208-р опубліковано на сайті Уряду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Схвалити залучення позики від Європейського Союзу відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією як Кредитором («Ukraine Facility», виняткове перехідне фінансування), і Кредитної Угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією як Кредитором («Ukraine Facility», виняткове перехідне фінансування), у сумі до 6 млрд. євро», - йдеться у розпорядженні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Уряд затвердив проєкти меморандуму і кредитної угоди з ЄС, які дадуть можливість залучити в бюджет нашої країни ще 6 млрд євро. За його словами, передбачається виділення 4,5 млрд євро у березні та 1,5 млрд євро у квітні цього року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прем'єр також розповів, що Україна в цьому році прагне отримати від Євросоюзу близько 16 млрд євро. Шмигаль зазначив, що програма Ukraine Facility на 50 млрд євро за наступні чотири роки передбачає 38,2 млрд євро прямої бюджетної підтримки, майже 7 млрд євро для залучення інвестицій в економіку країни та 4,7 млрд євро технічної та адміністративної підтримки, зокрема, реформ на шляху до ЄС.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу досягли угоди щодо створення плану виділення Україні 50 млрд євро після того, як Віктор Орбан зняв своє вето.

Допомога Євросоюзу в 50 млрд євро для України піде «на зброю та виплати вчителям», заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. За його словами, саміт ЄС, який відбувається 1 лютого, має забезпечити компроміс усіх 27 країн об'єднання з питань допомоги Києву.