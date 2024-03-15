Глава Федерації роботодавців транспорту пояснив, як вирішилося питання підвищення тарифів на залізниці

Зростання обсягів перевезень дає змогу «Укрзалізниці» утриматися від підвищення тарифів – експерт

Рекордне зростання обсягів перевезень, яке демонструє «Укрзалізниця» останніми місяцями – це передусім результат успішних дій ЗСУ та Міністерства інфраструктури, адже завдяки їх роботі був розблокований морський коридор. Це дало змогу «УЗ» отримати прибуток, а також зняти з порядку денного питання підвищення тарифів на вантажні перевезення. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

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«Останніми місяцями завдяки тому, що морський експорт було відновлено, ми побачили суттєве зростання перевезень з українських портів, а відповідно – велике збільшення перевезень «Укрзалізницею». Тож треба обов’язково віддати належне Міністерству інфраструктури України, українським портам, які змогли швидко відновити потужності для ефективної перевалки. А також, безперечно, відзначити «Укрзалізницю», яка забезпечила необхідний обсяг перевезень», – зауважив експерт.

Водночас, зростання обсягів дає змогу компанії зняти з порядку денного питання підвищення тарифів на вантажні перевезення – особливо враховуючи, що компанія нещодавно рекордно підвищила ці тарифи, вказав Гусак.

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«Я хотів би нагадати, що Україна мала дуже велике підвищення залізничних тарифів з 1 липня 2022 року, коли буквально за один день, без належного обговорення з зацікавленими сторонами, з економікою України, з бізнесом, тарифи були підвищені на 70%. «Укрзалізниці» слід продовжувати ефективно працювати, покращувати операційну ефективність та боротьбу з корупцією. І, завдяки додатковим доходам, які зараз «Укрзалізниця» отримає за рахунок зростання обсягів перевезень, питання будь-якого підвищення тарифів буде знято з порядку денного», – резюмував експерт.

Нагадаємо, у проєкті фінансового плану на 2024 рік «Укрзалізниця» очікувала збиток, і пропонувала черговий раз підвищити тарифи на вантажні перевезення. Але ця ініціатива не знайшла підтримки в уряду: там зауважили, що розблокування портів та зростання економіки забезпечить зростання обсягів залізничних вантажних перевезень.

А відповідно, доходи компанії значно зростуть і без підвищення тарифів. Так і сталося: вже у січні 2024 року компанія експортувала 7,5 мільйонів тонн вантажів. Це на чверть більше листопада 2023 року, який вже був рекордним за загальним обсягом вантажоперевезень від початку повномасштабного вторгнення.