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Глава Федерації роботодавців транспорту пояснив, як вирішилося питання підвищення тарифів на залізниці

Дарія Демяник
glavcom.ua
Глава Федерації роботодавців транспорту пояснив, як вирішилося питання підвищення тарифів на залізниці
Завдяки додатковим доходам «Укрзалізниці», питання будь-якого підвищення тарифів буде знято з порядку денного
фото: uz.gov.ua

Зростання обсягів перевезень дає змогу «Укрзалізниці» утриматися від підвищення тарифів – експерт

Рекордне зростання обсягів перевезень, яке демонструє «Укрзалізниця» останніми місяцями – це передусім результат успішних дій ЗСУ та Міністерства інфраструктури, адже завдяки їх роботі був розблокований морський коридор. Це дало змогу «УЗ» отримати прибуток, а також зняти з порядку денного питання підвищення тарифів на вантажні перевезення. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

«Останніми місяцями завдяки тому, що морський експорт було відновлено, ми побачили суттєве зростання перевезень з українських портів, а відповідно – велике збільшення перевезень «Укрзалізницею». Тож треба обов’язково віддати належне Міністерству інфраструктури України, українським портам, які змогли швидко відновити потужності для ефективної перевалки. А також, безперечно, відзначити «Укрзалізницю», яка забезпечила необхідний обсяг перевезень», – зауважив експерт.

Водночас, зростання обсягів дає змогу компанії зняти з порядку денного питання підвищення тарифів на вантажні перевезення – особливо враховуючи, що компанія нещодавно рекордно підвищила ці тарифи, вказав Гусак.

«Я хотів би нагадати, що Україна мала дуже велике підвищення залізничних тарифів з 1 липня 2022 року, коли буквально за один день, без належного обговорення з зацікавленими сторонами, з економікою України, з бізнесом, тарифи були підвищені на 70%. «Укрзалізниці» слід продовжувати ефективно працювати, покращувати операційну ефективність та боротьбу з корупцією. І, завдяки додатковим доходам, які зараз «Укрзалізниця» отримає за рахунок зростання обсягів перевезень, питання будь-якого підвищення тарифів буде знято з порядку денного», – резюмував експерт.

Нагадаємо, у проєкті фінансового плану на 2024 рік «Укрзалізниця» очікувала збиток, і пропонувала черговий раз підвищити тарифи на вантажні перевезення. Але ця ініціатива не знайшла підтримки в уряду: там зауважили, що розблокування портів та зростання економіки забезпечить зростання обсягів залізничних вантажних перевезень.

А відповідно, доходи компанії значно зростуть і без підвищення тарифів. Так і сталося: вже у січні 2024 року компанія експортувала 7,5 мільйонів тонн вантажів. Це на чверть більше листопада 2023 року, який вже був рекордним за загальним обсягом вантажоперевезень від початку повномасштабного вторгнення.

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Теги: тарифи експорт Укрзалізниця Україна перевезення

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